Dla uczczenia Świąt Bożego Narodzenia NASA opublikowała najnowsze zdjęcie galaktyki UGC 8091, przypominającej nieco śniegową kulę. Obraz zebrany przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a w szerokim widmie promieniowania pozwala badać miliony gwiazd tej galaktyki dokładniej, niż to wcześniej było możliwe. UGC 8091, oznaczana też jako GR 8, leży około 7 milionów lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Panny. Astronomowie określają ją jako karłowatą galaktykę nieregularną, bo jest względnie mała, a jej gwiazdy nie są w jakiś szczególny sposób uporządkowane.

Galaktyka UGC 8091 / ESA/Hubble, NASA Y. Choi (NOIRLab), K. Gilbert (Space Telescope Science Institute), J. Dalcanton (Flatiron Institute and University of Washington) / RMF FM / materiały prasowe

Galaktyki nieregularne stanowią zaledwie kilka procent znanych galaktyk, większość z nich ma względnie niewielkie rozmiary. Ich strukturę tłumaczy się albo intensywną aktywnością w obszarach tworzenia się nowych gwiazd, albo oddziaływaniem z innymi, sąsiadującymi galaktykami.

UGC 8091 zawiera około miliarda gwiazd. Choć to ogromna liczba, w skali galaktyk jest bardzo skromna.

Nasza Droga Mleczna zawiera około 100 miliardów gwiazd, a są galaktyki, w których mieszczą się ich nawet biliony. Galaktyki karłowate czasem krążą nawet wokół większych galaktyk, a ich względnie mała masa sprawia, że są podatne na zaburzenia.

Astronomowie uważają, że UGC 8091 ma cechy podobne do bardzo starych i bardzo odległych galaktyk, obserwowanych w tak zwanym głębokim polu. Jej badania mogą pomóc w lepszym poznaniu ewolucyjnych powiązań tamtych galaktyk z bardziej nowoczesnymi, jak choćby nasza własna.

W badaniach tego typu obiektów astronomowie wykorzystują wiele filtrów, które pozwalają ograniczyć obserwacje do precyzyjnie określonych pasm promieniowania. Opublikowane właśnie zdjęcie to obraz złożony z obserwacji z pomocą aż 12 filtrów, od ultrafiloletu po czerwień. Widoczne czerwone struktury to obraz światła emitowanego przez wzbudzone atomy wodoru w rejonie tworzenia się nowych gwiazd.

Użyte obrazy zostały wykonane w latach 2006-21 z pomocą dwóch najbardziej zaawansowanych instrumentów teleskopu Hubble'a, WFC3 (Wide Field Camera 3) i ACS (Advanced Camera for Surveys).