Czy mleko matki może zaszczepić dziecko przed malarią? Najnowsze wyniki badań australijskich naukowców pokazują, że to możliwe. Badacze z The University of Western Australia piszą na łamach czasopisma "JAMA Pediatrics", że na terenach Ugandy, gdzie malaria jest często spotykana, nawet 15 proc. próbek mleka młodych matek zawiera jej przeciwciała. Mogą one pomóc układowi odpornościowemu dziecka w uchronieniu się przed rozwojem tej choroby.

Zdjęcie ilustracyjne /W. Dolder /PAP/DPA

