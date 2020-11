Czy picie kakao może sprawić, że będziemy mądrzejsi? To możliwe. Wyniki najnowszych badań naukowców z University of Birmingham i University of Illinois wskazują na to, że spożycie zawartych w kakao przeciwutleniających flawanoli może poprawić natlenienie mózgu i zwiększyć nasze zdolności poznawcze. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Scientific Reports".

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Flawanole, obecne nie tylko w kakao, ale także w herbacie, winogronach, jabłkach, jagodach i wielu innych owocach, czy warzywach mają od dawna bardzo dobrą opinię. Powszechnie wiadomo o ich przeciwutleniającym i przeciwzapalnym działaniu, które korzystnie wpływa między innymi na nasz układ krążenia. Autorzy najnowszej pracy postanowili sprawdzić, czy da się potwierdzić korzystny wpływ flawanoli na pracę mózgu w szczególnej grupie młodych i zdrowych osób. Okazało się to możliwe.



Do udziału w eksperymencie zaproszono 18 zdrowych, niepalących mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat. Badania krążenia krwi w mózgu prowadzono po wprowadzeniu ich organizmu w stan tak zwanej hiperkapni, po tym jak wdychali powietrze z nadmiarem dwutlenku węgla. Do diagnozy wykorzystywano bezinwazyjną technikę spektroskopii w podczerwieni, która pozwalała ocenić poziom natlenienia kory czołowej ich mózgu. Każdy z uczestników przechodził test dwukrotnie, za każdym razem badania prowadzono przed i po podaniu kakaowego napoju. W jednym z tych przypadków kakao zawierało dużą ilość flawanoli. Uczestników proszono podczas badania o rozwiązanie szeregu, coraz trudniejszych testów poznawczych.



Wyniki pokazały, że po wypiciu napoju bogatego we flawanole, w odpowiedzi na stan hiperkapni uczestnicy mieli nawet trzykrotnie wyższy poziom natlenienia mózgu, niż osoby, które piły napój bez flawanoli. Osiągali też maksimum natlenienia minutę wcześniej i rozwiązywali zadania w testach przeciętnie o 11 procent szybciej.



"Nasze wyniki pokazały, że spożywanie napoju bogatego we flawanole przynosi wyraźny pożytek, ale tylko wtedy, gdy zadanie jest wystarczająco skomplikowane" - tłumaczy pierwsza autorka pracy, dr Catarina Rendeiro z University of Birmingham's School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences. "Możemy to powiązać z poprawą natlenienia mózgu. Jeśli mamy do wykonania trudniejsze zadanie, mózg potrzebuje więcej tlenu, by sobie z tym poradzić. Flawanole mogą w takim przypadku być bardzo pomocne" - dodaje.



Autorzy pracy przyznają, że w grupie badanych były 4 osoby, które podczas testów po wypiciu bogatego we flawanole napoju nie zyskały "wywindowanego" wyniku. Okazało się jednak, że one od początku miały bardzo wysoki poziom natlenienia. "To oznacza, że są osoby wyjątkowo sprawne i zdrowe, u których nie ma już wielkiego pola do poprawy" - ocenia dr Rendeiro.



Naukowcy przyznają, że choć w swoim badaniu użyli kakao, flawanole obficie występują w wielu owocach i warzywach. Zrozumienie ich korzystnego wpływu nie tylko na układ krążenia, ale też na nasze zdolności koncentracji i wykonywania zadań umysłowych, może pomóc nam w dokonywaniu właściwych wyborów dietetycznych.