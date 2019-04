Wielki Finał tegorocznej edycji "Zwolnionych z Teorii" odbędzie się w środę, 24 kwietnia w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO w Warszawie. Pojawią się na nim m.in. finaliści wszystkich dotychczasowych edycji, nauczyciele, przedsiębiorcy. Wstęp jest bezpłatny. Wejściówki można znaleźć na portalu evenea.pl.

/ Zwolnieni z Teorii / Facebook

"Zwolnieni z Teorii" to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych dla licealistów i studentów. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Wszystko odbywa się poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl.

Z platformy skorzystało już 57 000 młodych ludzi, którzy w sumie zrealizowali już 2000 inicjatyw. Wśród projektów, które powstały, jest m.in. Qchnia z klasą 16-letniej Zuzanny. Nasze warsztaty pokazały młodym ludziom, jak łatwo i smacznie można gotować. Wpadłam na ten pomysł, gdy po przyjeździe do nowego miasta do liceum moja dieta zaczęła się składać w większości z zupek chińskich - opisuje.

Z kolei 19-letnia Gosia zrealizowała w Poznaniu "Skrzatki na laborce". Ze znajomymi z klasy zorganizowaliśmy warsztaty z widowiskowymi eksperymentami chemicznymi dla dzieciaków z okolicznych podstawówek. Wszystko po to, by od małego załapały bakcyla do nauk ścisłych - tłumaczy.

21-letnia Beata wpadła na pomysł, by zorganizować w stolicy eventy, które połączą światy seniorów i nastolatków. Dzięki platformie powstała także kampania na rzecz apteczek w samochodach, koncert promujący dawstwo szpiku czy kampania na rzecz ochrony pszczół.

W tym roku akcja nabiera tempa. Chodzi o to, by do udziału w tworzeniu projektów zachęcić jeszcze więcej młodych ludzi; by w projekty mocniej włączyli się także nauczyciele. I to właśnie do nich skierowana zostanie kampania “Bądź ich inspiracją". W kampanii pokazane zostaną sylwetki Nauczycieli Zwolnionych z Teorii (w sumie jest już ich ponad setka) oraz ich pozytywny wpływ na uczniów.

Jednym z elementów kampanii będzie także publikowany po raz czwarty Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii.

Im więcej nauczycieli Zwolnionych z Teorii, tym więcej Szkół Zwolnionych z Teorii.