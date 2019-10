Ile energii dostarczają różne ilości kawy, przyrządzonej na różne sposoby, i jak wpływają na naszą czujność o danej porze dnia? Tego można się dowiedzieć korzystając z Kawowego Kalkulatora Energii, pierwszego dostępnego w języku polskim.

Ile energii dostarcza kawa? Możesz to sprawdzić w Kawowym Kalkulatorze Energii / Britta Pedersen / PAP

Internetowy licznik powstał na podstawie algorytmu stworzonego przez naukowców z amerykańskiej armii, którzy przez 10 lat przeprowadzali badania na żołnierzach cierpiących na notoryczny brak snu, dopasowując dla nich idealną dawkę kofeiny.



Kalkulator - oparty na pracy amerykańskich naukowców - opracował zespół lekarzy z krakowskiego startupu Omni Calculator i pokazuje, co się dzieje z organizmem w zależności od liczby przespanych godzin i spożytych dawek kofeiny. W ten sposób każdy może sobie indywidualnie ustalić moment maksymalnego +pobudzenia+ i zoptymalizować ilości wypijanej dziennie kawy - powiedziała Natalia Nazim, reprezentująca krakowski startup. Jak dodaje, na świecie są dwa takie kalkulatory, a ten stworzony w Krakowie jest pierwszym w języku polskim. Jest prosty w użytkowaniu, bezpłatny, nie trzeba się rejestrować, aby z niego skorzystać - dodaje.



TU ZNAJDZIESZ KALKULATOR KAWOWY

Jak to działa?

Aby obliczyć, jaki będzie nasz poziom energii, należy na stronie internetowej, na której jest kalkulator (www.omnicalculator.com/food/kawa), określić jak długo spaliśmy, wpisać godzinę o której się obudziliśmy, a następnie zdecydować, jakie parametry chcemy określić: czujność, czas reakcji, szybkość reakcji. Należy też wybrać, jaki rodzaj napoju kofeinowego wypiliśmy - oprócz różnych rodzajów kawy w tabeli do wyboru jest też herbata.



Wykres, który znajdzie się poniżej kalkulatora, pokaże przewidywany poziom czujności, czas reakcji lub szybkości reakcji.

Bezpieczna dawka kofeiny?

Ok. 40 proc. amerykańskich żołnierzy śpi pięć godzin na dobę (w warunkach bojowych nawet mniej). Zgodnie z zaleceniami Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (Centers of Disease Control and Prevention) do pełnej regeneracji organizm potrzebuje ok. osiem godzin snu. Amerykańscy naukowcy zdecydowali się więc przeprowadzić badanie, w którym zamierzali ustalić sposób na utrzymanie armii w doskonałej kondycji przez cały dzień. Po 10 latach pracy stworzyli odpowiednie równanie.



W swoim badaniu oceniali czujność żołnierzy w siedmiu różnych, coraz bardziej wymagających, warunkach zaburzenia dziennego rytmu snu. Od pięciu godzin snu na dobę do nieprzerwanych 85 godzin bez zmrużenia oka. Żołnierze otrzymywali sześć odmiennych dawek kofeiny: od placebo, przez powtarzane dawki po 200 mg, aż do bardzo dużej pojedynczej dawki 600 mg.



Zdaniem badaczy opracowany algorytm pozwala poprawić czujność o 64 proc., jednocześnie zmniejszając spożycie kofeiny o 65 proc. "Teraz sam możesz przewidzieć, kiedy i ile kofeiny powinieneś wypić by osiągnąć swój maksymalny poziom uwagi we właściwym czasie" - przekonują twórcy kawowego kalkulatora.



Według naukowców 400 mg kofeiny jest maksymalną bezpieczną dzienną dawką. Taka ilość kofeiny znajduje się w trzech kubkach mocnej parzonej kawy, pięciu filiżankach espresso lub 10 puszkach coli.