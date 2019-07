Zanosi się na nowe kontrowersje, związane z planami genetycznej modyfikacji dzieci na etapie embrionalnym. Nieco ponad pół roku po tym, jak naukowy świat potępił eksperymenty Chińczyka He Jiankui z Southern University of Science and Technology w Shenzhen, w wyniku których na świat miały przyjść bliźniaczki odporne na infekcję wirusem HIV, rosyjski genetyk zapowiada modyfikacje, które dadzą dzieciom słuch. Denis Rebrikow w rozmowie z tygodnikiem "New Scientist" zapowiada, że w ciągu kilku tygodni wystąpi do władz rosyjskich o zgodę na zastosowanie procedury edycji genów CRISPR w przypadku dzieci dwojga niesłyszących rodziców. Korekta jednego genu ma sprawić, że dzieci będą słyszały normalnie.

Zdj. ilustracyjne /Pixabay

