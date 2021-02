Naukowcy z University of Texas w El Paso i University of Florida wpadli na trop mechanizmu, który w naszym mózgu może odpowiadać za skłonność do przejadania się. Na łamach czasopisma "eNeuro" opisują wyniki badań rejonu kory przedczołowej mózgu, który steruje potrzebą poszukiwania żywności i zaspokajania głodu. Są przekonani, że to tam zapadają decyzje, które przyczyniają się do przejadania i to tam można je zatrzymać.

