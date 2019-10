​W kilkuset miastach na całym świecie wystartowała kolejna edycja Climathon'u. Jest to 24-godzinne, międzynarodowe wydarzenie, podczas którego zostaną wyłonione nowe rozwiązania na rzecz ochrony klimatu - między innymi w Krakowie. Tego roczna edycja Climathonu jest częścią projektu Deep Demonstrations, którego celem są mobilność i zeroemisyjność. Najlepsze z projektów mają szansę na wdrożenie w życie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ubiegłoroczny Climathon odbywał się pod hasłem "Kreatywnie dla klimatu" / Marek Wiosło / RMF FM

W Krakowie, gdzie Climathon odbywa się po raz czwarty, tematem jest szeroko pojęta mobilność: korki, utrudnienie dla rowerzystów i pieszych, komunikacja miejska. Najlepsze projekty mają szansę na zdobycie nagrody o łącznej wartości 30 tys. złotych. Jednak najważniejsze jest to, że mogą zostać wdrożone w życie Krakowa lub województwa małopolskiego.

Laureatem zeszłorocznej edycji, która odbywała się pod hasłem "Kreatywnie dla klimatu", został projekt "Ogrody deszczowe", który już działa w Nowej Hucie.

Lokalne działania o globalnym wpływie

To święto działań ekologicznych i ludzi chcących włączyć się w działania w ochronę klimatu. Same pomysły są najczęściej dostosowane do lokalnej specyfiki. Ważne są także modele biznesowe, które będą mogły zostać przedstawione inwestorom. Szukamy osób kreatywnych, które często mogą dostać później jakieś dofinansowania, Wiemy, że klimat się zmienia, coraz więcej osób jest bardziej uświadomionych, odbywają się strajki klimatyczne. Wiemy, że musimy coś zmienić. Climathon próbuje tą energię jakoś przetworzyć na rozwiązania. Nie zostajemy w zawieszeniu tylko coś robimy - zaczynając od tych najmniejszych, najprostszych rzeczy - mówi Joanna Mieszkowicz z fundacji Aeris Futura.

Finał polskiej edycji odbywa się w Krakowie, w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Podczas wydarzenia odbędą się prace w zespołach, kiedy to uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy doradców i ekspertów . Obok konkursu planowane są panele dyskusyjne, spotkania i szkolenia.