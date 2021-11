Wskazówki zegarków cofnięte o godzinę, pada deszcz, idealny moment na to, by zacząć już wyczekiwanie wiosny. Okazuje się jednak, że wiosna nie brzmi już tak, jak dawniej. Badania prowadzone przez naukowców z University of East Anglia (UEA) we współpracy z wieloma prywatnymi ochotnikami, miłośnikami ptaków, pokazały, że w Europie i Ameryce Północnej zmienia się brzmienie ich porannych śpiewów. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Nature Communications", zwiastujące wiosnę ptasie trele stają się cichsze i mniej zróżnicowane.

REKLAMA