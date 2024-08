Polski astronauta Sławosz Uznański poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z przedstawicielami USA, Węgier i Indii. 5 sierpnia wspólnie rozpoczną szkolenie w Stanach Zjednoczonych – poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Sławosz Uznański / Paweł Wodzyński / East News

Misja kosmiczna polskiego astronauty planowana jest na 2025 r. Polska Agencja Kosmiczna, która współuczestniczy w organizacji misji poinformowała, że oprócz Sławosza Uznańskiego w skład załogi wejdą: Peggy Whitson (USA) - dowódca misji, Shubhanshu Shukla (Indie) - pilot misji i Tibor Kapu (Węgry) - specjalista misji.

Peggy Whitson ma 64 lata, jest biochemiczką. Była pierwszą kobietą, która dowodziła Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS). Jest też rekordzistką wśród kobiet pod względem najdłuższego łącznego pobytu w kosmosie oraz pod względem łącznej długości odbytych spacerów kosmicznych (EVA). Startując po raz trzeci w kosmos w 2016 r., została też najstarszą kobietą, która odbyła lot kosmiczny.



Shubanshu Shukla ma 41 lat i jest dowódcą skrzydła indyjskich sił powietrznych i jednym z czterech astronautów, którzy wylecą w przestrzeń kosmiczną w ramach pierwszych indyjskich załogowych lotów kosmicznych.



Tibor Kapu ma 33 lata. W maju 2024 r. wybrano go do udziału w locie na pokładzie pojazdu SpaceX Crew Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji Axiom Space2.



"Członkowie załogi muszą otrzymać jeszcze zatwierdzenie międzynarodowego komitetu odpowiedzialnego za Międzynarodową Stację Kosmiczną (International Space Station - ISS) - Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich pięciu międzynarodowych partnerów ISS: NASA, ESA, Roskosmos, JAXA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej" - napisała POLSA w komunikacie.

W poniedziałek Sławosz Uznański zaczyna szkolenie w Axiom Space

Astronauci polecą na ISS rakietą Falcon 9 firmy SpaceX, która wyniesie na orbitę kapsułę załogową Dragon z należącego do NASA Kennedy Space Center na Florydzie. Astronauci spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ok. 14 dni.



"Będzie się działo. W ten weekend przeprowadzam się do Houston (USA). W poniedziałek zaczynam szkolenie w Axiom Space, a następnie w @SpaceX i NASA - National Aeronautics and Space Administration. Polska misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station) odbędzie się w 2025 roku i będzie się skupiać na testach polskich technologii oraz eksperymentach naukowych" - napisał w piątek Sławosz Uznański w mediach społecznościowych.