Amerykańscy naukowcy uruchamiają światowy system śledzenia postępów pandemii koronawirusa. Projekt GASSP (GlobAl Sars-Co2 Surveillance Project) ma pomóc przewidywać, gdzie i w jakim natężeniu wirus może w najbliższym czasie uderzyć. Jego działanie opisują na łamach czasopisma "Journal of Medical Internet Research" badacze z Northwestern University Feinberg School of Medicine i University of Florida.

