Dzisiaj jest jedno z najmilszych nietypowych świąt w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Obchodzone od 2012 roku, ustanowione przez ONZ, ma „promować szczęście jako uniwersalny cel każdego człowieka na całym świecie”. Dlaczego bycie szczęśliwym i umiejętność czerpania radości z drobnych rzeczy, są tak ważne w naszym życiu nawet wtedy, gdy nie jest ono idealne?

Abraham Lincoln powiedział: Ludzie są na tyle szczęśliwi na ile sobie pozwolą.

Dokładnie tak właśnie jest. Nauka o szczęściu głosi, że bycie szczęśliwym to nasz wybór. Tylko od nas zależy, czy w szarej i często męczącej codzienności znajdziemy małe powody do radości i przekujemy je w uczucie szczęścia. Dlaczego warto postawić na szczęście?

7 powodów, dla których warto być szczęśliwym

#Bycie szczęśliwym chroni przed infekcjami

Nie chodzi o to, że szczęście wyleczy chorobę, ale szczęśliwi ludzie w naturalny sposób uczestniczą w zdrowszych czynnościach. Mają skłonności do aktywności fizycznej, kontrolowania wagi, angażowania się w różne zajęcia, rzadziej sięgają po używki. Kilka lat temu przeprowadzono badanie na grupie 350 ochotników, których wystawiono na działanie wirusa przeziębienia. Przez następne dwa tygodnie ich zadaniem było zapisywanie pozytywnych emocji. Ci, którzy mieli ich najwięcej, rzadziej zachorowali.

#Szczęście redukuje stres

Kiedy ludzie są zestresowani, w ich organizmie rośnie poziom kortyzolu. Ten organiczny związek chemiczny w dużych ilościach powoduje problemy zdrowotne: podwyższa ciśnienie krwi, osłabia mięśnie, prowadzi do wahań nastroju. Z drugiej strony, badania pokazują, że kiedy jesteśmy szczęśliwi - poziom ten spada. Jeśli prowadzisz stresujący tryb życia, znajdź czas na rzeczy, które dają Ci radość.

#Szczęście poprawia pracę serca

Te dane warto wziąć sobie do serca! Szczęście może obniżyć ryzyko chorób naszego najważniejszego mięśnia, od 13 -26 procent! Działa nie tylko prewencyjnie, ale także w realny sposób potrafi "naprawić" to, co w sercu się psuje.

W 2008 roku amerykańscy naukowcy przebadali 76 pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej. W dniach, w których pacjenci oceniali siebie jako szczęśliwych, testy wykazały zdrowsze parametry pracy serca.

#Szczęśliwi budują trwalsze związki

Okazuje się, że istnieje silny związek między szczęściem a satysfakcją w małżeństwie. Ludzie okazujący więcej radości są bardziej tolerancyjni i bardziej zadowoleni z partnera. Podobnie jak dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi, szczęście i dobre małżeństwo napędzają się nawzajem.

#Szczęście wyzwala większą produktywność w pracy

Nie od dziś wiadomo, że zadowolony/szczęśliwy pracownik, to bardziej wydajny pracownik. Z badań wynika, że takie osoby biorą mniej dni wolnych od pracy, mniej dni chorobowego i mogą być nawet o 12 procent bardziej produktywni.

Szczęśliwi ludzie wykazują się też lepszymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów, co w miejscu pracy jest niezbędne.

Zaskoczeni? Warto te dane pokazać swojemu pracodawcy i wskazać, jak ważne jest, by firmy inwestowały w szczęście zatrudnionych ludzi. Korzyści będą obopólne.

#Szczęśliwi są bardziej kreatywni

Osoby szczęśliwe są nie tylko bardziej produktywne w pracy, ale też o wiele bardziej kreatywne! Badania pokazują związek między radością a otwartością na nowe wyzwania, pomysły i doświadczenia. Ludzie myślący pozytywnie są w stanie dostrzec więcej możliwych rozwiązań problemów.

#Szczęście sprawia, że jesteśmy bardziej hojni

Na łamach Journal of Happiness Studies ukazały się wyniki badań, w których naukowcy poprosili połowę 51-osobowej grupy, aby przypomniała sobie, kiedy ostatnio wydała 20 lub 100 dolarów na coś dla siebie. Druga połowa miała pomyśleć, kiedy wydali taką gotówkę dla kogoś innego. Członkowie obu grup mieli zapisać jak się w każdej z tych sytuacji czuli. Okazało się, że więcej radości odczuwali ci, którzy kupili coś dla kogoś innego, a nie dla siebie.

O tym, czym jest szczęście, filozofowie, psycholodzy, duchowi przywódcy dyskutują od tysięcy lat. Poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, rodzina i przyjaciele, sukces zawodowy, udany związek. To wszystko idzie w parze z poczuciem szczęścia, ale to co uszczęśliwi jedną osobę, może nie działać na kogoś innego.

Dlatego warto pamiętać, że "szczęście nie jest czymś, co przychodzi do nas gotowe. Ono przychodzi z naszych własnych działań" (Dalajlama). Miejcie wpływ na swoje życie i bądźcie szczęśliwi!