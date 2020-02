Tej salamandrze musi być bardzo wygodnie. Znalazła sobie miejsce w jaskini w Bośni i Hercegowinie, i jak twierdzą przyrodnicy, od 7 lat się nie poruszyła.

Salamandra, a właściwie odmieniec jaskiniowy, może żyć nawet 100 lat. Płazy te można znaleźć w podziemnych jaskiniach w Europie południowej. Mogą latami nic nie jeść, są ślepie i żyją w całkowitych ciemnościach.

Okazy wypatrzone przez przyrodników w grocie w Bośni i Hercegowinie są wyjątkowe. W ciągu dekady przesunęły się zaledwie o 10 metrów. Poza jednym, który przez ostatnie 7 lat nie poruszył się wcale.

Po prostu wisi przyczepiony do ściany. Nic nie robi - powiedział cytowany przez "The New Scientist" biolog Gergely Balázs z węgierskiego uniwersytetu Eötvös Loránd .