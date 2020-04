​Jest nowa data koncertu Stinga w Polsce. Koncert brytyjskiego muzyka "Sting: My Songs" odbędzie się 24 lipca 2021 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Początkowo artysta miał wystąpić w lipcu 2020 roku, jednak ze względu na koronawirusa przełożył trasę koncertową.

Sting zagra w Warszawie / FELIPE TRUEBA / POOL / PAP/EPA

Koncert Sting: My Songs jest żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak również jako członka zespołu The Police.

Okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" koncert "zabiera fanów w muzyczną podróż w czasie" z hitami takimi jak "Fields of Gold","Shape of my Heart","Roxanne" i "Demolition Man", gwarantującymi niezapomniane show." Fani będą również mieli okazję usłyszeć takie przeboje jak "Englishman in New York", "Every Breath You Take", czy “Message In A Bottle", które Artysta zaśpiewa w towarzystwie elektryzującego zespołu rockowego w składzie Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Rufus Miller (gitara), Kevon Webster (keyboard), Shane Sager (harmonijka) oraz Melissa Musique i Gene Noble (chórki).

Legendarny muzyk

Kompozytor, piosenkarz, aktor, autor i działacz społeczny - Sting urodził się w Newcastle (Anglia). Po przeprowadzce do Londynu Sting wraz ze Stewartem Copelandem i Andy’m Summersem w 1977 roku utworzyli The Police. Zespół wydał pięć albumów studyjnych, zdobył sześć nagród Grammy i dwie Brit oraz został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku.

Jako jeden z najbardziej charakterystycznych solowych artystów na świecie Sting otrzymał 11 Grammy Awards, 2 Brit, Złoty Glob, Emmy, cztery nominacje do Oskara (ostatnio za "The Empty Chair" z JIM: The James Foley Story), nominację do TONY, Billboard Magazine’s Century Award oraz MusiCares 2004 Person of the Year. W 2003 roku otrzymał od Królowej Elżbiety II tytuł Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE) za niezliczone zasługi dla muzyki. Jest także członkiem Songwriters Hall of Fame i został uhonorowany Kennedy Center Honors, a ostatnio otrzymał nagrodę The American Music Award of Merit i The Polar Music Prize. Sting został nagrodzony Honorowym Doktoratem Muzyki przez University of Northumbria (1992), Berklee College of Music (1994), University of Newcastle upon Tyne (2006) i - podczas 250th ceremonii zakończenia studiów - Brown University (2018).

W ciągu swojej znakomitej kariery Sting sprzedał blisko 100 milionów albumów The Police i solowych.