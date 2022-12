W wieku 93 lat zmarła słynna dziennikarka, ikona amerykańskiej telewizji Barbara Walters. Była pierwszą kobietą, która poprowadziła wieczorne wiadomości w sieci ABC News.

Barbara Walters / JASON SZENES / PAP/EPA

Barbara Walters odeszła spokojnie w swoim domu, otoczona przez bliskich - poinformowała rzeczniczka Walters - Cindi Berger.

Walters trafiła na pierwsze strony gazet w 1976 roku, jako pierwsza kobieta w programie wiadomości ABC "Evening News". Dostała bezprecedensową roczną pensję w wysokości 1 mln dolarów.



W ABC miała programy "The Barbara Walters Specials" oraz "10 Most Fascinating People". Była współgospodarzem i korespondentem ABC News "20/20".



W ciągu swojej ponad 50-letniej kariery przeprowadziła wywiady z niemal wszystkimi najważniejszymi politykami światowymi, w tym z ośmioma prezydentami USA i takimi przywódcami jak szach Iranu Reza Pahlawi, prezydent Egiptu Anwar Sadat, premier Izraela Menachem Begin, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

Wśród jej rozmówców byli także brutalni dyktatorzy, jak Fidel Castro, przywódca Libii Muammar Kadafi i prezydent Syrii Baszar el-Asad, a także zabójca Johna Lennona, Mark David Chapman. Jednak największą oglądalność uzyskał jej wywiad w 1999 r. z Monicą Lewinsky, stażystką w Białym Domu, której romans z prezydentem Billem Clintonem omal nie doprowadził do jego usunięcia z urzędu. Obejrzały go 74 miliony widzów - najwięcej ze wszystkich programów informacyjno-publicystycznych w telewizji w USA.

W 1983 r. przeprowadziła wywiad z Wojciechem Jaruzelskim. Zadała mu m.in. pytanie: Jak się pan czuł jako polski nacjonalista, narzucając stan wojenny własnemu narodowi, aby zapobiec sowieckiej interwencji zbrojnej?.

Za udane przedsięwzięcie agencja uznała też dzienny talk show ABC, "The View". Walters stworzyła ten program i w nim występowała do maja 2014 roku. Później gościła w TV okazjonalnie. Zdobyła łącznie 12 nagród Emmy.

Barbara Walters w 2005 roku

W swoich wywiadach Walters potrafiła jak mało kto skłonić swych rozmówców do szczerych wynurzeń, co nazwano "personality interview", wywiadem ukazującym osobowość rozmówcy. Krytycy zarzucali jej jednak zbyt łagodne traktowanie niektórych kontrowersyjnych polityków, zadawanie im "miękkich" pytań i uprawianie dziennikarstwa celebryckiego, na pograniczu tabloidu.



Media amerykańskie zwracają uwagę na zmagania Walters z kwestionującymi jej styl i zachowanie mężczyznami. Jak zauważyła CNN, na krytykę mogła tylko wzruszyć ramionami.



Jeśli to kobieta, to jest uszczypliwa; jeśli mężczyzna, to autorytatywny. Jeśli to kobieta, jest zbyt nachalna, jeśli mężczyzna, to agresywny w najlepszym tego słowa znaczeniu - skwitowała niegdyś Walters.