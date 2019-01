„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o Cezara w kategorii najlepszego filmu zagranicznego. Chodzi o prestiżową francuską nagrodę filmową, która jest odpowiednikiem amerykańskich Oscarów.

Nominacje ogłosiła właśnie Francuska Akademia Filmowa.

Uroczyste wręczenie Cezarów odbędzie się w Paryżu 22 lutego, czyli zaledwie dwa dni przed ceremonią rozdania hollywoodzkich Oscarów, w czasie których "Zimna Wojna" będzie walczyła aż o 3 statuetki. Dlatego wielu obserwatorów traktuje paryską uroczystość jako pewnego rodzaju barometr popularności filmów przed bitwą o Oscary.

To może być nie pierwsze wyróżnienie dla twórców "Zimnej Wojny" przyznane we Francji. Przypomnijmy, że Paweł Pawlikowski został już uznany za najlepszego reżysera na ostatnim festiwalu w Cannes, a francuskie media nie szczędziły mu pochwał.

Oscarowe nominacje dla "Zimnej Wojny"

Film Pawła Pawlikowskiego jest nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Obraz ma szansę na statuetki w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", "najlepszy reżyser" i "najlepsze zdjęcia". Laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 24 lutego.

O Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny - poza "Zimną wojną - powalczy meksykańska "Roma" Alfonso Cuarona, libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki, niemiecki "Never Look Away" Floriana Henckela von Donnersmarcka i japoński film "Złodziejaszki" Hirokazu Koreedy.

Nominację za zdjęcia do "Zimnej wojny" otrzymał operator Łukasz Żal. Paweł Pawlikowski ma zaś szansę za nagrodę w kategorii "najlepszy reżyser".



Łukasz Żal za zdjęcia był nominowany także do m.in. prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (ASC Award).

"Zimna wojna" opowiada historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą być bez siebie. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza, napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal.

Zdjęcia do filmu powstały między styczniem a sierpniem 2017 roku. Ekipa kręciła film w Polsce, we Francji i Chorwacji. Producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia OpusFilm, a dystrybutorem firma Kino Świat.