"Zdrajca" w kinach

Film "Zdrajca" Marco Bellocchio na festiwalu w Cannes pokazywany był w Konkursie Głównym o Złotą Palmę. To oparty na faktach film o mafii, w którym głównym bohater jest zarazem ścigającym i ściganym. To także obraz korupcji i przemocy trawiących Sycylię, opowieść o mrocznym świecie zbrodni, ucieczek, kłamstw i sądowych potyczek.

W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze. Proces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią. Jedynym sojusznikiem żyjącego w ukryciu, zaszczutego mężczyzny jest legendarny sędzia Falcone.

"Bellocchio wykonał przy "Zdrajcy" niesamowitą pracę. Reżyser przygląda się postaciom analitycznie jak historyk, empatycznie jak powieściopisarz, i gniewnie niczym obywatel własnego kraju, oburzony okrucieństwem i korupcją, która trawi Włochy od wielu lat" - czytamy w recenzji w "The New York Times". Film 3 lipca trafi do polskich kin.

"Zaginiona dziewczyna"

Również 3 lipca do polskich kin trafi "Zaginiona dziewczyna". To nowy film jednego z najciekawszych japońskich reżyserów Kōjiego Fukady, który tym razem nakręcił thriller o osaczeniu oraz walce o własną godność i dobre imię. Pokazuje także, jak działają współczesne media.

Główna bohaterka - Ichiko - pracuje na co dzień jako domowa pielęgniarka. Do jej obowiązków należy przede wszystkim opieka nad chorą na raka starszą kobietą. Bohaterka jednak do tego stopnia zaprzyjaźniła się z mieszkającą razem trzypokoleniową rodziną, że aktywnie uczestniczy także w życiu wnuczek swojej pacjentki - Motoko i Saki.

"Siostry uwielbiają towarzystwo Ichiko i doceniają jej pomoc. Rysa na ich wzorowej relacji pojawia się z chwilą, gdy w tajemniczych okolicznościach znika młodsza z dziewcząt. Policja rozpoczyna śledztwo, sprawa obiega także żądne sensacji media. Wkrótce podejrzenie pada na mężczyznę, który okazuje się krewnym Ichiko. Choć sprawa nie została jeszcze na dobre zbadana, wydaje się, że śledzący ją ludzie wydali już wyrok, a jego konsekwencje w poważny sposób mogą dotknąć bohaterkę" - czytamy w opisie dystrybutora.

Lem online

Teatr Gdynia Główna 30 czerwca pokaże premierę online czytania performatywnego "TEOHIPHIP, czyli Telechroniczna Optymalizacja Historii Powszechnej Hyperputerem" według "Podróży 20" z "Dzienników Gwiazdowych" Stanisława Lema. Autor w "Dziennikach Gwiazdowych" poprzez opowieści o mieszkańcach innych planet, gwiezdnych podróżach, rozwoju nauki i techniki mówi tak naprawdę o człowieku i ukazuje jego miejsce we wszechświecie. To ponadczasowe i uniwersalne prawdy i rozważania na temat współczesnego społeczeństwa.

Lem nie gloryfikuje ludzkości, tylko pokazuję ją taką, jaka jest naprawdę - ze wszystkimi wadami i ograniczeniami i często są to wizje bardzo pesymistyczne. Ijon Tichy - kapitan żeglugi galaktycznej, podróżnik, odkrywca, nieprzeciętnie utalentowany oraz niezwykle uparty, indywidualista, racjonalista, sceptyk i niedowiarek. Tolerancyjny, otwarty i ciekawy Wszechświata, którego atrakcje poznaje często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Tym razem staje przed szansą podróży w czasie i objęcia funkcji szefa Programu: "TEOHIPHIP, czyli Telechronicznej Optymalizacji Historii Powszechnej Hyperputerem", który zajmie się poprawianiem przeszłości. Spektakl powstał w ramach Gdyńskiego Falochronu Kultury.