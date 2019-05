Oczekiwane premiery, wielkie gwiazdy i konkursowe emocje. We wtorek 14 maja rusza 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. A w piątek 17 maja do polskich kin wejdzie filmowa biografia Tolkiena. Taki będzie najbliższy tydzień w kulturze.

Kadr z filmu "Tolkien" / Imperial CinePix /

21 filmów m.in. "Ból i blask" Pedro Almodovara, "Sorry We Missed You" Kena Loacha, "Young Ahmed" Jean-Pierre'a Dardenne'a i Luca Dardenne'a znalazło się w Konkursie Głównym o Złotą Palmę podczas 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W ostatniej chwili dołączył również bardzo oczekiwany film "Once Upon a Time... in Hollywood", "Pewnego razu w Hollywood", Quentina Tarantino.

Tarantino pojawi się w Cannes 25 lat po tym, jak "Pulp Fiction" zdobył Złotą Palmę. W obsadzie jego nowego filmu są m.in Leonardo DiCaprio, Margot Robbie i Brad Pitt. Ponad 20 filmów, wśród nich "Kanał" Andrzeja Wajdy, "Lśnienie" Stanleya Kubricka, czy "Miłość blondynki" Milosa Formana znalazło się w programie sekcji Cannes Classics. Poza konkursem premierę będzie miał film "Rocketman" oparty na biografii Eltona Johna. Główną rolę zagrał Taron Egerton, znany m.in z roli w filmi "Kingsman: Tajne służby". Aktor sam wykonuje wszystkie piosenki Eltona, które słychać w filmie.

Gwiazdą festiwalu w Cannes będzie też Sylvester Stallone. 24 maja zaprezentuje publiczności fragmenty filmu "Rambo V: Ostatnia Krew" i weźmie udział w premierze odnowionego cyfrowo filmu "Rambo. Pierwsza krew" z 1982 roku. A francuski aktor, producent, reżyser i scenarzysta Alain Delon odbierze w czasie 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Honorową Złotą Palmę.



"Tolkien" w kinach

Film "Tolkien" pokazuje kluczowe lata życia młodego pisarza, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem. Tam odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację wśród innych podobnych sobie indywidualistów. Gdy wybucha I wojna światowa, przetrwanie "braterstwa" staje pod znakiem zapytania, a zdobyte doświadczenia inspirują Tolkiena do napisania słynnego cyklu powieści o "Władcy pierścieni".

W filmie wyreżyserowanym przez Dome Karukoski'ego, grają Nicholas Hoult jako J.R.R. Tolkien oraz Lily Collins jako jego przyszła żona i muza, Edith. Do polskich kin "Tolkien" trafi 17 maja.