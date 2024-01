Za tydzień, 22 stycznia, zaczną się prace na planie filmu fabularnego "Michael". Postać Króla Pop zagra jego bratanek Jaafar Jackson. Reżyserem filmu o skomplikowanym życiu artysty będzie Antoine Fuqua, a produkcja "Michael" w kinach ma pojawić się 18 kwietnia 2025 roku.

Produkcją zajmą się studia Universal i Lionsgate. Antoine Fuqua to reżyser, który ma na koncie m.in filmy "Dzień próby", "Bez litości", czy nową wersję "Siedmiu wspaniałych". Scenariusz do filmu "Michael" napisał John Logan, twórca bondowskiej opowieści "Skyfall". Producentami są m.in przedstawiciele spadkobierców Michaela Jacksona.

Mimo udziału rodziny w nadzorowaniu prac przy filmie jego twórcy zapewniają, że to nie będzie laurka, a opowieść o skomplikowanym życiu prywatnym i karierze jednej z największych światowych gwiazd rozrywki. Obiecują, że nie będą unikać największych kontrowersji, jakie towarzyszyły karierze Michaela Jacksona. Na skutek operacji plastycznych i wybielających zabiegów kosmetycznych, czarnoskóry artysta stopniowo zmieniał swoją twarz. W 1993 został oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich. Wątek jego nieodpowiedniego związku z dziećmi pojawił się ponownie w 2003, po emisji dokumentu "Living with Michael Jackson", jednak w 2005 muzyk został uniewinniony od wszystkich zarzutów. W 2019 roku premierę miał film dokumentalny "Leaving Neverland". Wywołał szok i to na całym świecie. Ofiary artysty opowiadają o molestowaniu przez gwiazdę i traumie, z jaką do teraz się zmagają.

Filmowy portal "Deadline" podaje, że ekipa filmu o Michaelu Jacksonie to ponad 420 osób. Wśród nich są nagrodzony Oscarem za film "Wyznania gejszy" operator Dion Beebe oraz nominowani do Oscara za charakteryzację i fryzury Bill Corso i Carla Farmer. Za dźwięk w filmie odpowiada John Warhurst, który otrzymał Oscara za "Bohemian Rhapsody" o grupie Queen.

Grający Michaela Jaafar Jackson to 27-letni bratanek nieżyjącego artysty. Tańcem i śpiewem zajmuje się od 12. roku życia. Jak mówi o nim w jednym z wywiadów reżyser Antoine Fuqua: To niesamowite, jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa. Niesamowite! Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go i przedstawił go mnie. Byłem oszołomiony!

Film "Michael" trafi na ekrany kin 18 kwietnia 2025 roku.