Od początku Expo 2020 Dubai w Pawilonie Polski swoją obecność silnie zaznaczają regiony. Prezentują kulturę, gospodarkę, walory naturalne i turystyczne oraz organizują szereg wydarzeń towarzyszących – spotkania biznesowe, koncerty, pokazy mody, czy warsztaty dla dzieci. W styczniu po ekspozycji województwa lubuskiego w strefie wystaw czasowych pojawią się przedstawiciele województwa śląskiego.

/ Materiały prasowe

W zeszłym roku w Pawilonie Polski goście z całego świata podziwiali wystawy województwa podlaskiego, łódzkiego, dolnośląskiego oraz miasta Łódź, które promowało organizację Expo Horticultural 2029

Pierwszą noworoczną ekspozycję regionalną zaprezentowało województwo lubuskie. Hasłem przewodnim wystawy było "Lubuskie - Naturalnie Nowoczesne". Ekspozycja powstała we współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Sztuk Wizualnych, Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego i Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ISW UZ.

Od 27 stycznia 2022 r. w strefie wystaw czasowych województwo śląskie będzie promować się jako region, w którym dynamicznie rozwijają się innowacyjne sektory gospodarki: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne czy przemysły wschodzące. Potencjał eksportowy i inwestycyjny firm i regionu zostanie zaprezentowany na konferencji gospodarczej InSilesia at Expo Dubai

Po wystawach województwa lubuskiego i śląskiego swoje ekspozycje będą miały: kujawsko-pomorskie, lubelskie, pomorskie i podkarpackie

Za udział Polski w Expo 2020 Dubai i program wystaw czasowych odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Województwo lubuskie

W Pawilonie Polski zakończyła się pierwsza w nowym roku wystawa regionalna. Prezentacja województwa lubuskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem gości z całego świata.

Od 17 stycznia do 23 stycznia uczestnicy Expo 2020 Dubai mogli poznać walory regionu. Eskpozycja nawiązała do pięknych krajobrazów charakterystycznych dla tej części Polski - falujących pagórków i lokalnych winnic. We wnętrzu Pawilonu Polski poprowadzono ścieżkę przywołującą skojarzenia z wijącymi się rzekami, jeziorami i lasami.

Nawiązanie do natury zostało pokazane w nowoczesny i kreatywny sposób. Świadczy o tym fakt, że materiały na wystawę zostały wykonane z filców PET. Pochodzą one w 50 proc. z przetworzonych butelek, są biodegradowalne i wyciszają wnętrze. Praca z filcem była wynikiem kooperacji studentów Instytutu Sztuk Wizualnych z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego i Koła Projektowego Uniwersytetu w ramach projektu "PETarda Design - wzornicze formy z filcu PET dla komfortu akustycznego i aranżacji wnętrz". Projekt zwyciężył w konkursie "Klakson - impuls do Innowacji", organizowanym cyklicznie wśród studentów z województwa lubuskiego.

Na wystawie na ekranach LED wyświetlano informacje o województwie lubuskim - jego historii, tradycji, geograficznym położeniu i walorach naturalnych. Zwiedzającym udostępniono też specjalną strefę z projekcjami multimedialnymi oraz artystycznymi fotografiami. W ramach ekspozycji można było również podziwiać meble wykonane metodą re-designu, do wykonania których wykorzystano zużyte łopaty turbin wiatrowych. Zostały one przygotowane przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy w swoich pracach połączyli kunszt artystyczny i rzemieślniczy z ekologią i dbałością o środowisko. Celem twórców ekspozycji było stworzenie autorskiej i artystycznej aranżacji symbolizującej lubuską przyrodę, a także przypominającej o 850-letniej historii winiarstwa w regionie.

/ Materiały prasowe

Wystawa województwa lubuskiego stała także pod znakiem pokazów mody autorstwa lokalnej projektantki mody, Natalii Ślizowskiej. Artystka zaprosiła szerokie grono odbiorców do świata sztuki, w którym główną rolę odgrywa inspiracja naturą oraz jej różnorodnością. Projektantka specjalnie na Expo 2020 Dubai przygotowała kolekcję inspirowaną lubuską naturą, a także m.in. rzeźbą, ruchem scenicznym, dźwiękami czy instalacjami artystycznymi. Pokazy mody Natalii Ślizowskiej odbyły się 17 i 19 stycznia.

Województwo lubuskie w ramach swojej prezentacji zorganizowało także codzienne warsztaty dla najmłodszych. Dzieci wcielały się w rolę prawdziwych naukowców i uczyły się nowych rzeczy przez zabawę. Warsztaty dostarczyły też dużo wrażeń zmysłowo-sensorycznych, rozwijały zdolności manualne oraz rozbudzały kreatywność i wyobraźnię.

Województwo śląskie

Od 27 stycznia do 2 lutego w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski swoją prezentację będzie miało województwo śląskie. "Silesia Land of Opportunity", czyli hasło przewodnie ekspozycji, nawiąże do motywu głównego polskiej prezentacji "Poland. Creativity inspired by nature" oraz do strefy zwiedzania Pawilonu Polski - "Poland. Land of Plenty". Region pokaże swoje największe osiągnięcia oraz potencjał gospodarczy, kulturowy i turystyczny. W oficjalnej delegacji na czele z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim i wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą, udział wezmą m.in. prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, przewodniczący sejmiku śląskiego Jan Kawulok, przedstawiciele gmin, starostw, instytucji oraz ambasadorzy regionalni, promujący region podczas Expo 2020 Dubai (m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, kultury, branży medycznej).

Oficjalne otwarcie wystawy województwa śląskiego w Pawilonie Polski nastąpi 27 stycznia o godzinie 12:00. Ważnym wydarzeniem będzie konferencja gospodarcza InSilesia at Expo Dubai, którą zaplanowano na 30 stycznia. Zostaną na niej przedstawione sukcesy przedsiębiorców ze Śląska działających w innowacyjnych branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, medycznej czy lotniczej. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania nowych relacji z partnerami z rynków Bliskiego Wschodu i Afryki. Konferencja przybliży także duży potencjał Śląska jako regionu innowacyjnego w wymiarze gospodarczym, o wyjątkowym położeniu geograficznym i charakteryzującym się bezpiecznymi warunkami do inwestowania. W trakcie wydarzenia odbędą się spotkania pomiędzy przedsiębiorcami, a także prezentacje tematyczne na temat opieki medycznej, architektury i budownictwa, przemysłu, transportu oraz eksperckiej wiedzy.

Prezentację regionu dopełnią występy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk - główny koncert odbędzie się 29 stycznia w Dubai Millennium Amphitheatre. Oprócz tego będzie można wziąć udział w warsztatach tanecznych, obejrzeć pokazy mody z kreacjami z koronki koniakowskiej, degustować produkty kuchni regionalnej. Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty pozwalające odkryć piękno koronkowego szydełkowania, zajęcia naukowe organizowane przez Śląski Festiwal Nauki Katowice oraz przedstawienia Teatru "Gry i Ludzie".

Śląsk, podobnie jak i pozostałe polskie regiony na Expo 2020 Dubai, zaplanowały organizację misji gospodarczych oraz konferencji branżowych w Pawilonie Polski. W promocji biznesowej lokalnych firm pomaga także udział w targach branżowych. W dniach od 24 do 27 stycznia odbędą się targi Arab Health. Województwo śląskie będzie na nich obecne. Na stoisku nr H6.D10 zaprezentuje się 6 firm z branży medycznej: Deris Group Sp. z o.o., EGZOTech Sp. z o.o., FORMED Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, MASKUP Sp. z o.o. oraz Sculo Wojciech Bojanowicz.