Nowy film Jima Jarmuscha 14 maja uroczyście otworzy 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. "Martwi nie umierają" ma gwiazdorską obsadę i jest jednym z 21 filmów, które powalczą w tym roku o Złotą Palmę. Tylko 4 z nich wyreżyserowały kobiety.

Pałac festiwalowy w Cannes / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA



"Martwi nie umierają" to 13. film Jarmuscha. Reżyser mówi, że ma być ostatnim i ma być hołdem dla kina. W tej komedii o zombie zagrali m.in Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez czy Adam Driver, a także muzycy Iggy Pop i Tom Waits.

17 maja ukaże się nowa płyta Jarmuscha, który z powodzeniem zamienia plan filmowy na muzyczną scenę. Muzyka pozwala mu się - jak mówi - wyszumieć, a poza tym praca z muzykami bywa często bardziej zabawna niż z filmowcami. Nową płytę reżyser nagrał z Lee Ranaldo, Markiem Ursellim i Balazsem Pandim. Tytuł albumu to po prostu 4 nazwiska muzyków i są tam kompozycje nagrane w Nowym Jorku w czasie improwizowanej sesji w studiu, na analogowym sprzęcie. Jarmusch zagrał na gitarze i syntezatorach.

Kto powalczy o Złotą Palmę?

Szansę na Złotą Palmę ma w tym roku 21 tytułów. To m.in "Sorry We Missed You" Kena Loacha, "Młody Ahmed" braci Dardenne, "Ból i blask" Pedro Almodóvara, w którym Antonio Banderas gra samego reżysera oraz "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino z Bradem Pittem i Leonardo DiCaprio w głównych rolach. W ostatniej chwili, oprócz filmu Tarantino, do Konkursu Głównego dołączył obraz "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche’a.

W konkursie wystartują również: "A Hidden Life" Terrence’a Malicka, "Atlantique" Mati Diop, "Parasite" Bong Joon-ho, "Il Traditore" Marco Bellocchio, "Oh Mercy!" Arnauda Desplechina i "Les miserables" Ladj Ly. Jury oceni też "Portrait of a Lady on Fire" Celine Sciammy, "The Wild Goose Lake" Diao Yinana, "It Must Be Heaven" Eli Suleimana i "Sibyl" Justine Triet. O Złotą Palmę powalczą również "Matthias and Maxime" Xaviera Dolana, "Little Joe" Jessiki Hausner, "Bacurau" Klebera Mendonca i Juliano Dornellesa, "The Whistlers" Corneliu Porumboiu i "Frankie" Iry Sachsa.

Cztery filmy w Konkursie Głównym zostały wyreżyserowane przez kobiety. Cannes zawsze jest pod obstrzałem - mówi Thierry Fremaux, szef festiwalu. Dyrektor odpiera zarzuty, że filmów zrobionych przez kobiety jest zbyt mało na festiwalu i zapowiada, że "będzie wiele pięknych portretów kobiet na ekranie".

Paweł Pawlikowski wśród jurorów

Paweł Pawlikowski w Cannes / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA



Szefem jury Konkursu Głównego jest w tym roku meksykański reżyser i scenarzysta Alejandro González Iñárritu. Złotą Palmę przyznają też aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos. Ich werdykt poznamy 25 maja.