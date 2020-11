​Festiwal Szkół Teatralnych online. Biografia Wisławy Szymborskiej, czyli intymny portret naszej noblistki. I kino Azji w Polsce na internetowym Festiwalu Pięć Smaków. Oto najciekawsze premiery kulturalne najbliższego tygodnia.

Festiwal Szkół Teatralnych

Po raz 38. odbędzie się Festiwal Szkół Teatralnych. W tym roku przegląd dyplomowych spektakli szkół teatralnych odbędzie się online. Motto tegorocznego Festiwalu, który potrwa od 23 do 29 listopada brzmi "Zagrajmy to razem". Komputery, telewizory, iPady, smartfony i inne kalkulatory z wifi i odrobiną Internetu zastąpią teatralne sale, ale idea FST pozostaje bez zmian - piszą na swojej stronie organizatorzy festiwalu. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną spektakle dyplomowe Akademii Teatralnej w Warszawie i filii w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i filii we Wrocławiu, oraz filii w Bytomiu, a także Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, która jest organizatorem całego wydarzenia. Przedstawienia to podsumowanie czterech lat zawodowej edukacji i dla środowiska teatralnego będące przepustką do aktorskiego świata, obejrzy jury. W tym roku będą to Iwona Bielska, Piotr Domalewski, Piotr Dzięcioł, Tomasz Konieczny oraz Mariola Wiśniewska. Wszystkie spektakle będą dostępne dla widzów bezpłatnie na stronie festiwalu.

Biografia Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 2012 roku / Jacek Bednarczyk / PAP

25 listopada swoją premierę będzie miała książka "Szymborska. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna" autorstwa Joanny Gromek-Illg. To intymny portret poetki. Autorka, znajoma Wisławy Szymborskiej, bywająca w tym samym towarzystwie, nad książką pracowała pięć lat. Dotarła do nie publikowanych wcześniej listów poetki i do poetki. Wisława Szymborska była osobą bardzo prywatną i kameralną, co często podkreślają jej znajomi. Nie przywdziewała jakiejś maski w sytuacjach publicznych, myślę, że zawsze była sobą. Oczywiście, jak chyba każdy człowiek, w sytuacjach prywatnych czuła się swobodniej. W każdej jednak sytuacji była po prostu uprzejma, życzliwa ludziom, empatyczna. Robiła to naturalnie i bez premedytacji, uśmiechała się bez trudu i spontanicznie - mówi Joanna Gromek-Illg. Jak podkreśla autorka książki noblistka łączyła cechy, zdawałoby się, nie do pogodzenia - czułość i ironię, surowość i serdeczność, dojrzałość i dziewczęcy urok. Nie bez powodu jeden z bliskich pisał do niej: "Wisełko, jesteś taka wieloraka". Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Znak.

Okładka biografii Wisławy Szymborskiej / Materiały prasowe

Pięć smaków kina

Azjatycki Festiwal Filmowy "Pięć smaków" potrwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym roku w całości będzie online. W programie są rozmowy z twórcami, debaty z udziałem ekspertów, ale też codzienne spotkania w festiwalowym studiu na żywo. Wśród gości tegorocznej edycji festiwalu jest singapurska ekipa filmu "To nie przepis mojej matki", który na Pięciu Smakach ma swoją międzynarodową premierę. Będzie też Pen-ek Ratanaruang, mistrz gry konwencją i jeden z najciekawszych autorów budujących nowe kino Tajlandii. Oficjalna gala otwarcia będzie miała miejsce 25 listopada o godzinie 19:00. Tego dnia gościem studia będzie Joko Anwar, mistrz kina gatunkowego, który na tegorocznych Pięciu Smakach prezentuje pierwszy indonezyjski film superbohaterski "Gundala" i zakorzeniony w lokalnej mitologii horror "Córka przeklętej ziemi". Filmom prezentowanym na festiwalowej platformie towarzyszą zapowiedzi, przygotowane przez organizatorów, którzy opowiadają o kulisach produkcji i kulturowym kontekście pięciosmakowych tytułów.