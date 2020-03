Na czym polega praca psychologa śledczego? W jaki sposób dokonuje się oceny wiarygodności zeznań świadków? Jak powstają portrety psychologiczne sprawców przestępstw? Już wkrótce 21-22 III 2020 roku na Zamku Czocha odbędzie się weekend z kryminałem "Zbrodnia i zamek".

Weekend z kryminałem na Zamku Czocha / Pixabay

Marcowy weekend w średniowiecznej twierdzy w niczym nie będzie przypominał beztroskiego zwiedzania. Zamkowymi korytarzami przemierzać będą znawcy najmroczniejszych historii, zbrodni niemalże doskonałych. Pojawią się tysiące akt, oględzin, raportów, sekcji i wciąż te same pytania: kto i dlaczego?

Już po raz drugi Zamek Czocha stanie się siedzibą najsurowszych faktów, splecionych intryg, nikłych śladów i nieokiełznanego zła.

Podczas wydarzenia "Zbrodnia i zamek" o mrocznej stronie umysłu przestępców, intrygach, obłędzie, śladach zbrodni opowiedzą znamienici goście, a wśród nich mistrzowie kryminałów, śledczy z archiwum X, policyjni technicy oraz wielu, wielu innych.

Organizatorzy zapowiadają ciekawe wykłady, rozmowy, analizy. A wszystko to toczyć będzie się u boku mrocznej gry kryminalnej. Jej uczestnicy przeprawiać się będą przez gęstą mgłę wielu wątków, aby w końcu dopaść mordercę.

Dodatkowych emocji dostarczyć może Sekret Przedzamcza - Pokój Zagadek, to miejsce, o którym kiedyś postanowiono zapomnieć. Choć Przedzamcze zamknięto na długie lata, konsjerż przysiągłby, że przechodząc tamtędy słyszał ciche błaganie o pomoc...



Ponadto Zamek Czocha przygotował dla swoich najmłodszych gości grę detektywistyczną oraz strefę zabaw.

21-22 III 2020 roku na Zamku Czocha odbędzie się weekend z kryminałem „Zbrodnia i zamek”. / Materiały prasowe

Poniżej program "zbrodni i Zamku"

21.03.2020 sobota - Dzień I



SALA PORTRETOWA

10:00-14:00 Warsztaty Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu

Inscenizacja zbrodni i praca biegłych na miejscu popełnienia przestępstwa.

Uczestnicy w wieku powyżej 15 roku życia.

15:00-17:00 Portal Games - gra "Detektyw

Event w oparciu o grę "Detektyw"

SALA MARMUROWA

11:00-12:30 Marek Szwedowski

Wykład "Postrzeganie pozazmysłowe na tropie tajemnic z przeszłości"

12:45-13:45 Iza Michalewicz

"Zbrodnie prawie doskonałe. Policyjne Archiwum X"

Spotkanie autorskie z reporterką

14:00-15:00 Spotkanie z pracownikami policyjnego Archiwum X

15:15-16:15 Justyna Poznańska

Wykład - Pracy psychologa śledczego

16:30-17:30 Jan Gołębiowski - profiler

Wykład/warsztat o profilowaniu w śledztwie.



SALA RYCERSKA

10:00-18:00

· Stoiska z książkami - można zdobyć pamiątkowy Ex Libris

- Wydawnictwo Zakamarki - seria "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai"

- Wydawnictwo Poznańskie - książki Roberta Małeckiego - podpisywanie książek przez Autora

- Wydawnictwo ZNAK - książka Izy Michalewicz - podpisywanie książek przez Autora

· Stoisko ze sprzętem kryminalistycznym - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

· Nieetatowa grupa poszukiwawcza ze Lwówka Śląskiego - stoisko ze sprzętem poszukiwawczym wraz z prelekcjami.

· Stoisko Portal Games - gra "Detektyw"

· Warsztaty dla dzieci, wspólne zabawy i czytanie.

DZIEDZIŃCE ZAMKOWE

Policyjne auta

Ambulans policyjny ze skanerem 3D

BIBLIOTEKA

Gra Kryminalna, Godz. 12:00, 14:00, 16:30

Rodzina. Przyjaciele. Znajomi. Czy znamy się na tyle, by mieć pewność, że wśród nas nie ma człowieka o złych i mrocznych zamiarach?

Szaleńcza zabawa na Zamku Czocha znajduje swój finał w zaskakującej zbrodni!

Fabularyzowana gra detektywistyczna dla pasjonatów zagadek, tajemnicy, intryg i łączenia wielu wątków, by zdemaskować zabójcę.

Tylko w Zamku Czocha!

Trzy sesje dedukcyjnej rozgrywki! Otrzymaj kartę postaci, poznaj historię, motywy i alibi, wskaż sprawcę lub nie daj się wtrącić do zamkowych lochów.

Czas rozgrywki około 90 minut.

22.03.2020 niedziela - Dzień 2

SALA PORTRETOWA

10:00-14:00 Warsztaty Laboratorium Kryminalistycznego we Wrocławiu

Inscenizacja zbrodni i praca biegłych na miejscu popełnienia przestępstwa.

Uczestnicy w wieku powyżej 15 roku życia.

15:00-17:00 Portal Games - gra "Detektyw

Event w oparciu o grę "Detektyw"

SALA MARMUROWA

11:00-12:00 Stanisław Domiszewski,

Szef techników kryminalistyki z Gdańska - Wykład o metodach kryminalistycznych

12:15-13:45 Marek Szwedowski - Jasnowidz

Wykład: "Otaczające nas zaświaty. Kontakt z nimi i co nam to daje"

14:00-15:00 Spotkanie z pracownikami policyjnego Archiwum X

15:15-16:15 Robert Małecki - autor kryminałów

Spotkanie autorskie - literackie opracowanie prawdziwych historii.

16:30-17:30 Łukasz Szleszkowski - lekarz medycyny sadowej,

Wykład - medycyna na tropie zbrodni

SALA RYCERSKA 10:00-18:00

· Stoiska z książkami - można zdobyć pamiątkowy Ex Libris

- Wydawnictwo Zakamarki - seria "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai"

- Wydawnictwo Poznańskie - książki Roberta Małeckiego - podpisywanie książek przez Autora

- Wydawnictwo ZNAK - książka Izy Michalewicz - podpisywanie książek przez Autora

· Stoisko ze sprzętem kryminalistycznym - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

· Nieetatowa grupa poszukiwawcza ze Lwówka Śląskiego - stoisko ze sprzętem poszukiwawczym wraz z prelekcjami.

· Stoisko Portal Games - gra "Detektyw"

· Warsztaty dla dzieci, wspólne zabawy i czytanie.



DZIEDZIŃCE ZAMKOWE

Policyjne auta

Ambulans policyjny ze skanerem 3D

BIBLIOTEKA

Gra Kryminalna, Godz. 12:00, 14:00, 16:30

Goście specjalni:





Iza Michalewicz - Finalistka międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki (2015) za reporterską książkę "Życie to za mało. Notatki o stracie i poszukiwaniu nadziei" (wyd. Zwierciadło).

Laureatka nagrody Grand Press 2011 za reportaż "Jolanta i ogień". Nominowana do tej nagrody kolejno w 2012, 2013 i 2017 roku. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia nominowało ją dwukrotnie do nagrody Melchiorów w kategorii "Inspiracja Roku". W 2014 otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za reportaż "Zakochaj się w Warszawie".

Współautorka biografii "Villas. Nic przecież nie mam do ukrycia". Autorka zbioru reportaży "Życie to za mało" i książki "Rozpoznani" o bezimiennych do niedawna uczestnikach Powstania Warszawskiego, rozpoznanych na kadrach powstańczej kroniki filmowej.

Jej najnowsza książka "Zbrodnie prawie doskonałe. Policyjne Archiwum X" ukazała się 28 lutego 2018 roku nakładem Wydawnictwa Znak.

Robert Małecki politolog, filozof i dziennikarz, a także nauczyciel kreatywnego pisania i - co najważniejsze - autor bestselerowych powieści kryminalnych. Uznawany za jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej branży. Jest laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły oraz zdobywcą "Złotej Karety" w kategorii Kultura, przyznawanej przez toruński Dziennik "Nowości".

Jan Gołębiowski - polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego - "Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw".

W czerwcu 2019 został głównym bohaterem pierwszego polskiego serialu dokumentalnego przedstawiającego pracę profilera pt. "Zawód: Profiler", wyprodukowanego przez telewizję CBS Reality Polska.