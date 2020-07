W Chicago po długiej chorobie zmarła w piątek aktorka, reżyserka i dziennikarka Ewa Milde. Znana była z ról m.in. w "Czterdziestolatku", "Alternatywy 4", "Misiu" i „Tulipanie.

Ewa Milde zostanie pochowana w Polsce / Adam Ciereszko / PAP

Milde urodziła się w 1944 r. w Skierniewicach. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWSTiF w Łodzi. W latach 1971-1982 była aktorką warszawskiego Teatru Ateneum. Do Ameryki wyjechała w 1987 roku i związała się z polonijnym radiem, kabaretem oraz teatrem.

Jak powiedział mąż aktorki Bogdan Łańko, w Chicago reżyserowała ona m.in. "Emigrantów" Sławomira Mrożka i współreżyserowała z nim "Lato w Nohant" Jarosława Iwaszkiewicza, tworząc jednocześnie przepiękną kreację George Sand. Grała też w komedii rosyjskiego dramaturga Aleksandra Gelmana "Ławeczka".



Przygotowaliśmy wiele spektakli poetyckich m.in. na podstawie twórczości Herberta, Mickiewicza, Norwida. Co roku robiliśmy przedstawienia muzyczno-poetyckie poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, w tym z tekstami Feliksa Konarskiego (Ref-Rena) oraz Mariana Hemara - dodał.



Łańko przypomniał, że ojcem jego żony był przedwojenny oficer wojska polskiego, żołnierz AK Eugeniusz Milde. Wychowała się w patriotycznym duchu.



Ewa Uszpolewicz-Figurski, która jest sekretarzem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce, zaznaczyła, że Milde prowadziła w Chicago wraz z mężem Grupę Teatralną Proscenium. Pisała scenariusze m.in. o Chopinie, Agnieszce Osieckiej i Hemarze.



Była inteligentna jak żyletka, a jednocześnie bardzo wrażliwa. Miała cienką skórę, którą bardzo pieczołowicie kryła. Miała też duże poczucie humoru i była nierozerwalnie związana z Polską - powiedziała Uszpolewicz-Figurski.



Mieszkający w Chicago krytyk filmowy i kolega Milde z radia - Zbigniew Banaś mówił, że wraz z mężem prowadzili od ok. 30 lat codzienną audycję "Na serio" w radiu polonijnym WPNA 1490. Ocenił, że stanowili bardzo zgrany duet radiowy.



Jej działalność aktorska w dużej mierze obracała się też wokół kabaretu "Bocian", który współzałożyli. Był to popularny kabaret zajmujący się najróżniejszymi tematami lokalnymi i nielokalnym - dodał Banaś.



Pożegnanie Ewy Milde zaplanowano na piątek w Chicago, a msza święta odbędzie się 1 września w tamtejszym kościele św. Trójcy. Artystka zostanie pochowana w Polsce.