Reżyserka Dominika Montean-Pańków przedostała się do świata zakonników, żeby opowiedzieć o codzienności medialnie niedostępnej. Poprzez historie 13 młodych mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa pokazuje intymne spojrzenie na poszukiwanie swojego miejsca w świecie. "To jest film dla wierzących, dla niewierzących i dla tych wątpiących również" - mówi w RMF FM Pańków. Film "Głos" 16 czerwca wchodzi do kin studyjnych.

Film jest opowieścią o męskich emocjach, które rodzą się w momencie duchowego dojrzewania i transformacji. Nie jest opowieścią o instytucji Kościoła.

13 mężczyzn wstępuje do nowicjatu Zakonu Jezuitów. Są tam odcięci od świata. Pieniądze i telefony oddają do depozytu. Nie mają dostępu do internetu, nie mogą kontaktować się ze znajomymi. Muszą zmierzyć się z decyzją, czy życie zakonne jest na pewno wyborem dla nich.

Jak to się stało, że kobieta ze świata sztuki dostała się do tego hermetycznego, zamkniętego świata zakonników? Szczerze mówiąc to parę lat po zakończeniu zdjęć ciągle sobie zadaje to pytanie (...) i nie wiem, jak to się stało, że oni mnie wpuścili. Zwłaszcza, że 12 zakonów wcześniej mi odmówiło - mówi w RMF FM reżyserka. Próby trwały kilka lat. Skąd taka determinacja? Wydaje mi się, że ja też słyszałam taki wewnętrzny głos, który podpowiadał mi, by zrobiła ten film (...) To nie jest film o powołaniu do życia w zakonie, tylko opowieść o tym, że każdy z nas nosi w sobie swój własny głos intuicję, która nam podpowiada, w jakim miejscu w życiu jesteśmy. W dobrym, czy złym, czy mamy iść dalej, czy też nie - opowiada w RMF FM Dominika Montean-Pańków. O tym właśnie chciałam zrobić film. O procesie decyzyjnym, który w nas zachodzi - dodaje.

Wpuścił mnie jeden jedyny zakon w Polsce i wiedziałam, że ja tam nie zrobię żadnego castingu. (...) Wiadomo, że bohater filmowy jest bohaterem dosyć trudnym, bo kamera jest nieprzewidywalna i albo kogoś kocha, albo nie. (...) Dochodziła jeszcze ta złożoność procesu, który jest w nowicjacie. A tu "wjeżdża kamera" i robimy film. Miałam bardzo małe szanse, żeby to wyszło, ale trafiłam na grupę absolutnie fantastycznych chłopaków - opowiada w RMF FM reżyserka. Bardzo szybko zapomnieli o kamerze i ja też bardzo szybko zapomniałam, że ich filmuję - przyznaje.

Dominika Montean-Pańków jest reżyserką filmu "Głos" i scenarzystką. Autorem zdjęć jest Wojciech Staroń, dokument zmontowała Milenia Fiedler, muzykę napisał Adam Bałdych, a producentem jest Zbigniew Domagalski.

W kinach studyjnych film "Głos" debiutuje 16 czerwca.