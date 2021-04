Dziś o 16:30 w Krakowie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Adama Zagajewskiego. W wydarzeniu będzie brała udział najbliższa rodzina wybitnego poety, który zmarł 21 marca.

Adam Zagajewski / Artur Reszko / PAP

Uroczystości pogrzebowe Adama Zagajewskiego podzielone zostały na dwie części. Dzisiaj będzie mieć miejsce kameralne wydarzenie i msza z udziałem najbliższej rodziny. Ta odbędzie się w bazylice świetego Floriana w Krakowie. Wspomnienie o poecie i jego wiersze odczyta jego wieloletnia przyjaciółka - aktorka Maja Komorowska. Wydarzenie będzie można na bieżąco śledzić w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych na stronie bazyliki.

Ostatecznie, kiedy pozwoli na to sytuacja pandemiczna, planowany jest państwowy pogrzeb. Poeta spocznie w Panteonie Narodowym w kościele świętego Piotra i Pawła w Krakowie.

Życie i twórczość Adama Zagajewskiego

Adam Zagajewski urodził się we Lwowie 21 czerwca 1945 r. Zadebiutował w 1967 r. na łamach "Życia Literackiego". Publikował także w "Odrze" i "Twórczości". W 1968 r. współtworzył krakowską grupę poetycką "Teraz", postulującą powrót do klarowności języka poetyckiego. Młodzi poeci domagali się zakorzenienia języka w codzienności, wzmocnienia jego wpływu na rzeczywistość. Zagajewski wraz z Julianem Kornhauserem stworzyli program ideowo-artystyczny formacji poetyckiej Nowa Fala, którego autorzy apelowali o pokazanie w sztuce "świata nie przedstawionego".





Pierwsze książki poetyckie Zagajewskiego - "Komunikat" (1972) i "Sklepy mięsne" (1975) - stanowiły właśnie realizację nowofalowego postulatu mówienia prawdy o otaczającej rzeczywistości i obnażania fałszu oficjalnego języka.



Zagajewski, związany z opozycją demokratyczną, po proteście wobec projektowanych zmian w Konstytucji PRL został w 1975 roku objęty zakazem druku. W 1976 roku współtworzył i redagował niezależne pismo "Zapis". W 1982 roku wyjechał do Paryża, gdzie współpracował z miesięcznikiem "Kultura" i "Zeszytami Literackimi". Powrócił w 2002 r. i zamieszkał w Krakowie.



Jest autorem takich zbiorów wierszy jak m.in. "List. Oda do wielości" (1983), "Jechać do Lwowa" (1985) oraz "Płótno. Paryż" (1990) "Ziemia ognista" (1994), "Trzej aniołowie" (1997), "Pragnienie" (1999), "Asymetria" (2014), "Lotnisko w Amsterdamie" (2016), "Prawdziwe życie" (2019). Cenione były także jego tomy eseistyczne, jak "Dwa miasta" (1991) "W cudzym pięknie" (1998), "Obrona żarliwości" (2002), "Poeta rozmawia z filozofem" (2007), "Substancja nieuporządkowana" (2019).

Adam Zagajewski w RMF FM: Najważniejsza publiczność dla mnie to jest polski czytelnik

W 2018 roku Adam Zagajewski był gościem RMF FM. Z poetą rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Jestem Polakiem i to jest jedyny język, który mam w całości w sobie. Napisałem kilka tekstów po angielsku czy po niemiecku. Pisać wiersz w innym języku i zaglądać do słownika? To jest karykaturalne. Trzeba całkowicie panować nad językiem - mówił poeta.

Chyba nie ma pisarza czy poety, który by się nie cieszył z tłumaczeń. To jest otwarcie na nowych czytelników, na inne kraje - tłumaczył Zagajewski w RMF FM. Pierwotna, najważniejsza publiczność dla mnie to jest polski czytelnik - zapewnił. Potem są różne przygody z tłumaczeniem - dodał.