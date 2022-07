28 lipca na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie zagra Ukrainian Freedom Orchestra. Tym koncertem zacznie trasę po Europie i Stanach Zjednoczonych. Udało się dzięki pomocy wielu artystów. Dochód ze sprzedaży biletów na koncerty zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Ten niezwykły projekt od początku wspierali dyrektor generalny Metropolitan Opera w Nowym Jorku Peter Gelb oraz dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Waldemar Dąbrowski. Jak obaj przekonują, "muzyka może być potężną bronią przeciwko agresji. Ta trasa koncertowa ma na celu obronę ukraińskiej sztuki i bohaterskich artystów, którzy walczą o wolność swojej ojczyzny".

Pomysłodawczynią utworzenia orkiestry jest maestra Keri-Lynn Wilson, która wychowała się w kanadyjskim Winnipeg, największym ośrodku ukraińskiej diaspory w Ameryce Północnej.

Chciałam stworzyć najlepszym ukraińskim muzykom orkiestrowym, zarówno tym pozostającym w kraju i tym, którzy pracują za granicą, możliwość zademonstrowania artystycznej jedności i dumy - mówi dyrygentka. Cieszę się ogromnie, że będę mogła poprowadzić tych utalentowanych artystów podczas występów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ta trasa koncertowa to wyraz ich miłości do ojczyzny i hołd dla tych, którzy zginęli i tak dużo wycierpieli - dodaje artystka.

Wideo youtube

Podczas swojej ponad dwudziestoletniej kariery międzynarodowej, maestra Keri-Lynn Wilson poprowadziła jako dyrygentka gościnna najbardziej prestiżowe orkiestry świata, w tym Los Angeles Philharmonic czy Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks i wystąpiła w najważniejszych teatrach operowych świata, m.in. Operze Królewskiej w londyńskim Covent Garden, monachijskiej i wiedeńskiej Staatsoper oraz Teatrze Bolszoj w Moskwie.

Członkowie Ukrainian Freedom Orchestra to uchodźcy, którzy musieli opuścić swój kraj w ostatnim czasie. Ukraińscy muzycy przed wojną należeli do czołowych europejskich orkiestr. Na co dzień związani są m.in. z Kijowską Operą Narodową, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy, Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej i Operą w Charkowie, a także z takimi zagranicznymi zespołami. To m.in Orkiestra Tonkünstler w Wiedniu, Belgijska Orkiestra Narodowa i Królewska Orkiestra Concertgebouw. Ukraińskie władze udzieliły specjalnego zezwolenia na udział w przedsięwzięciu mężczyznom w wieku poborowym, by zamiast z bronią walczyli o wolność za pomocą sztuki.

Od 28 lipca do 20 sierpnia 2022 roku zespół wyruszy w trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych. Da koncerty m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Nowym Jorku i Waszyngtonie. W programie publiczność usłyszy VII symfonię ukraińskiego kompozytora Wałentyna Sylwestrowa, II koncert fortepianowy Fryderyka Chopina z udziałem młodej ukraińskiej wirtuozki fortepianu Anny Fedorovej oraz IV symfonię Johannesa Brahmsa lub IX symfonię Antonína Dvořáka. Środki zebrane podczas trasy koncertowej zostaną przekazane Ministerstwu Kultury Ukrainy na pomoc artystom.