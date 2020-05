Zdobywca Oscara za scenariusz do "Jojo Rabbit" Taika Waititi ma wyreżyserować nowy film z serii "Gwiezdne wojny". Waititi napisze też scenariusz do tego obrazu - poinformował Disney. Współscenarzystką będzie Krysty Wilson-Cairns, nominowana za scenariusz do "1917".

REKLAMA