​Sting: My Songs powróci do Polski. Wyjątkowy koncert z uznanej przez krytyków trasy koncertowej odbędzie się tego lata na PGE Narodowym w Warszawie 25 lipca. Dziś Cherrytree Music Company i Live Nation potwierdziły, że Anna Maria Jopek będzie gościem specjalnym występującym przed Stingiem

/ babiradpicture/MikaSchmidt/Famou / PAP/EPA

Koncert Sting: My Songs jest żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez Artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak również jako członka zespołu The Police.

Okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" koncert "zabiera fanów w muzyczną podróż w czasie" z hitami takimi jak "Fields of Gold","Shape of my Heart","Roxanne" i "Demolition Man", gwarantującymi niezapomniane show." Fani będą również mieli okazję usłyszeć takie przeboje jak "Englishman in New York", "Every Breath You Take", czy “Message In A Bottle", które Artysta zaśpiewa w towarzystwie elektryzującego zespołu rockowego w składzie Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Rufus Miller (gitara), Kevon Webster (keyboard), Shane Sager (harmonijka) oraz Melissa Musique i Gene Noble (chórki).

STING: MY SONGS UZNANA PRZEZ KRYTYKÓW TRASA KONCERTOWA Sobota, 25 lipca – PGE Narodowy w Warszawie / Materiały prasowe





Anna Maria Jopek gościem specjalnym

Anna Maria Jopek nagrywa i koncertuje z tak różnorodnymi artystami jak: Pat Metheny, Youssu’n Dour czy Bobby McFerrin. Występowała na kilku najbardziej prestiżowych scenach: Carnegie Hall, Hollywood Bowl, Royal Festival Hall, Opera w Tokio i Tel Awiwie, zdobyła liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia a także regularnie pojawia się na największych festiwalach, popularyzując polską muzykę na całym świecie. Ostatnio wystąpiła w mega produkcji "Wikingowie", a już w marcu rusza w trasę po Polsce , promującą nowy projekt "Przestworza".

W 2016 roku Anna Maria Jopek miała okazję otworzyć noworoczny koncert Stinga w Sali Koncertowej CKK Jordanki w Toruniu, podczas którego wykonali wspólnie utwór "Fragile". Jak wspomina Artystka: mój występ ze Stingiem był spontaniczny. Ta scena jest na filmie w sieci i kiedy ją widzę, myślę, że powtórzyłabym ją, ilekroć mogłabym spotkać Stinga. Ustanowił język w muzyce, w którym i ja mogę dziś komunikować. Miał talent, odwagę i gust, stworzyć fuzję tylu istotnych i pozornie nieprzystających w muzyce ścieżek. Jest dla mnie źródłem niewyczerpanej inspiracji - od prostoty i doskonałości prowadzenia frazy w śpiewie po doskonałość kompozycji. No i gdyby nie Sting być może nie kochałabym tak szaleńczo Brandforda Marsalisa, czy Mino Cinelu, z którymi nagrałam mój kolejny album “Ulotne".

Bilety na koncert dostępne są na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.