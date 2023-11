17-krotny zdobywca nagrody Grammy - Sting - wystąpi na dwóch wyjątkowych koncertach My Songs w Polsce. 6 czerwca 2024 roku zagra w ERGO ARENIE w Gdańsku oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Sting na jednym z koncertów w Polsce / Jacek Bednarczyk / PAP

Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego.

Wykona takie hity jak: "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" oraz wiele innych kultowych utworów.

Ostatnie występy Stinga zostały uznane przez The Times (UK) za "masterclass"; a o artyście mówią: "Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym". The Telegraph opisuje je jako "niespotykana przyjemność", a sam Sting został okrzyknięty przez The Guardian "bezkonkurencyjnym" za jego "niezrównany kunszt w komponowaniu muzyki pop".

Organizatorami koncertu są: The Cherrytree Music Company i Live Nation.

W 2024 roku Sting zagra w Polsce dwa koncerty / Mat. prasowe /

Gdzie można kupić bilety?

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 22 listopada o godzinie 10:00.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w środę, 22 listopada o godz. 12:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 24 listopada na LiveNation.pl o godz. 10:00.

