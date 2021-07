24 filmy, wśród nich "A Hero" Asghara Farhadiego, "Three Floors" Nanniego Morettiego i "The French Dispatch" Wesa Andersona, powalczą o Złotą Palmę podczas rozpoczynającego się 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Rozpoczyna się 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes / IAN LANGSDON / PAP/EPA

To pierwszy od wybuchu pandemii festiwal w Cannes, który odbędzie się w formie tradycyjnej. W ubiegłym roku imprezę odwołano, a zamiast niej w kinach i na innych festiwalach zaprezentowano 56 filmów z metką "Cannes 2020".

Uroczystość otwarcia odbędzie się wieczorem. Bezpośrednio po niej wyświetlona zostanie "Annette", pierwszy anglojęzyczny film Leosa Caraxa. To rozgrywająca się w Los Angeles muzyczna opowieść o śpiewaczce operowej i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. Zobaczymy w niej m.in. Marion Cotillard, Adama Drivera i Simona Helberga. Obraz weźmie udział w konkursie głównym.

Wideo youtube

Oprócz "Annette" do Złotej Palmy aspirują w tym roku aż 23 tytuły. Są wśród nich dzieła uznanych twórców, m.in. "Flag Day" Seana Penna, w którym reżyser wystąpił razem ze swoją córką Dylan Penn, "The French Dispatch" Wesa Andersona z Tildą Swinton, Saoirse Ronan i Edwardem Nortonem w obsadzie, "A Hero" Asghara Farhadiego, czyli historia mężczyzny, który trafia do więzienia z powodu niemożności spłaty długu, a także "Three Floors" Nanniego Morettiego opisujący losy mieszkańców rzymskiej kamienicy.

W głównej sekcji festiwalu zaprezentowane zostaną również m.in. "Petrov's Flu" Kiriłła Sieriebriennikowa - halucynacyjna wędrówka po postsowieckiej Rosji, gdzie panuje epidemia grypy - "Ahed's Knee" Nadava Lapida o izraelskim filmowcu, który musi stoczyć dwie walki: ze śmiercią swojej matki i ze śmiercią wolności w swoim kraju, oraz poruszająca historia o relacji ojca z córką "Everything Went Fine" François Ozona, gdzie główne role zagrali Sophie Marceau i André Dussollier.

Takich osobistych, intymnych opowieści będzie w konkursie więcej. W "The Restless" Joachim Lafosse ukazuje mężczyznę cierpiącego na chorobę dwubiegunową. Głównym bohaterem "Nitram" Justina Kurzela jest mężczyzna, który traci przyjaciółkę. Węgierka Ildikó Enyedi, twórczyni "The Story of My Wife", opowiada o kapitanie żeglugi morskiej, który za wszelką cenę chce wygrać zakład. Joachim Trier w "The Worst Person In The World" kreśli portret 30-latki, która musi uporać się z egzystencjalnym bałaganem, a Juho Kuosmanen w "Compartment NO.6" - młodej Finki, która podczas podróży pociągiem konfrontuje się ze swoimi pragnieniami. Jacques Audiard w "Paris 13th District" przygląda się grupce młodzieży na nowo definiującej współczesną miłość. Z kolei Paul Verhoeven w "Benedetcie" sięga do biografii Benedetty Carlini, katolickiej mistyczki żyjącej na przełomie XVI i XVII wieku.



Podróż - rozumiana tradycyjnie i ta w głąb siebie - będzie głównym motywem "Memorii" Apichatponga Weerasethakula. Wśród konkursowych filmów nie zabraknie także odniesień do problemów trawiących współczesne społeczeństwa. Catherine Corsini w "The Divide" nawiązuje do przechodzących w zamieszki demonstracji żółtych kamizelek. Francja jest też tytułową bohaterką filmu Bruna Dumonta. Sean Baker w "Red Rocket" prezentuje zaś portret społeczeństwa amerykańskiego. Z kolei Mahamat-Saleh Haroun w "Lingui" opowiada o nastolatce, która zachodzi w ciążę w kraju, w którym aborcja jest potępiana przez religię i prawo.

Szanse na Złotą Palmę mają także m.in. "Casablanca Beats" Nabila Ayoucha o byłym raperze, który uczy młodzież z robotniczej dzielnicy życia zgodnego z pasją i wyrażania siebie poprzez hip-hop, oraz "Wyspa Bergmana" Mii Hansen-Love, której bohaterami jest para filmowców mieszkająca na ukochanej wyspie Ingmara Bergmana - Faro. Listę nominowanych filmów dopełniają "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego o aktorze i reżyserze teatralnym, któremu umiera żona, a także "Titane" Julii Ducournau, czyli historia ojca, który spotyka swojego zaginionego syna.

Laureatów konkursu głównego poznamy w sobotę 17 lipca podczas wieczornej gali, która odbędzie się w Grand Théâtre Lumière.

Honorowe Złote Palmy odbiorą amerykańska reżyserka, aktorka i producentka Jodie Foster oraz włoski reżyser, scenarzysta i producent Marco Bellocchio.