Gościem pierwszego spotkania cyklu "Rozmowy o człowieku" w 2020 roku będzie prof. Leszek Balcerowicz. Na spotkanie, które odbędzie się 8 stycznia o godzinie 18:00 w auli PAU na ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, zaprasza prof. Dominika Dudek.

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Rozmowy o Człowieku prowadzonego i zainicjowanego przez Profesor Dominikę Dudek. Gościem będzie prof. Leszek Balcerowicz - polityk, ekonomista, nauczyciel akademicki, były wicepremier i minister finansów. Temat rozmowy: "Ustroje a pozycja i warunki życia człowieka".

"Dlaczego Rozmowy o Człowieku?



Dziedzina, którą reprezentuję - psychiatria - uczy pokory wobec człowieka, uczy zaciekawienia człowiekiem, uczy poznawania człowieka z wielu perspektyw i w różnych kontekstach. Obcowanie z tak subtelną materią, jaką jest psychika, zobowiązuje do zadawania ważnych pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie, do zaangażowania, niepozostawania obojętnym wobec otaczającej nas rzeczywistości. Rzeczywistość ta bywa trudna - jesteśmy zalewani chłamem i kiczem, w natłoku milionów zbędnych informacji ginie to, co piękne, istotne i wartościowe. Na taką rzeczywistość nie należy się obrażać, lecz starać się ją zmieniać i wzbogacać "robiąc swoje". A wszakże nie ma nic cenniejszego i bardziej wzbogacającego niż spotkanie z mądrym człowiekiem.



Mam nadzieję, że "Rozmowy o Człowieku" ze wspaniałymi, mądrymi i pięknymi ludźmi będą otwierać nasze umysły, prowokować do wysiłku intelektualnego, zaciekawiać, inspirować i poszerzać przestrzeń wewnętrznej wolności. Tego Państwo i sobie życzę, dedykując nasze spotkania pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego - człowieka o pięknym umyśle.



Dominika Dudek"