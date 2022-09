Robbie Williams ogłosił nowe daty swojej europejskiej trasy koncertowej "XXV" - świętując niesamowite 25-lecie solowej kariery. 12 marca 2023 r. artysta wystąpi w krakowskiej TAURON Arenie.

/ Materiały prasowe

Nowa trasa koncertowa rozpocznie się 20 stycznia 2023 roku w Bolonii we Włoszech, a następnie obejmie takie europejskie miasta jak Paryż, Amsterdam, Berlin, Kraków i Barcelona. Trasa będzie celebracją 25-lecia działalności artysty. Na początku września na półki sklepowe trafiła płyta "XXV", na której znaleźć można jego największe solowe przeboje i ulubione utwory fanów.

Płyta "XXV" już w pierwszym tygodniu po premierze notowała szczyty list przebojów. Na początku września Robbie Williams po raz 14. trafił na 1. miejsce zestawień w Wielkiej Brytanii, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Elvisa Presley’a, który na topie brytyjskich list znalazł się 13 razy.

Obecnie tylko The Beatles mają na koncie więcej numerów 1 na wyspach niż Robbie, który króluje w kategorii wykonawców solowych. Po dodaniu albumów wydanych z formacją Take That, liczba brytyjskich numerów jeden w przypadku Williamsa rośnie aż do 19. Dzięki temu zajmuje on drugą lokatę w zestawieniu artystów cieszących się największą liczbą pierwszych miejsc w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę zarówno twórczość solową, jak i w zespole. Wyżej od Robbiego Williamsa jest tylko Paul McCartney.

Przedsprzedaż biletów na krakowski koncert Robbiego Williamsa dla klientów Citi Handlowy: środa, 28 września o godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: czwartek, 29 września o godz. 10:00

Bilety w sprzedaży ogólnej: piątek, 30 września o godz. 10:00

EUROPEJSKIE DATY KONCERTÓW:

20.01 - Unipol Arena, Bologna

23.01 - Hallenstadion, Zurich

26.01 - Sportpaleis, Antwerp

28.01 - Ziggo Dome, Amsterdam

29.01 - Ziggo Dome, Amsterdam

1.02 - Barclays Arena, Hamburg

5.02 - Lanxess Arena, Cologne

15.02 - Festhalle, Frankfurt

20.02 - Mercedes-Benz Arena, Berlin

26.02 - Jyske Bank Boxen, Herning

27.02 - Royal Arena, Copenhagen

1.03 - Avicii Arena, Stockholm

5.03 - Nokia Arena, Tampere

9.03 - Arena Riga

10.03 - Zalgirio Arena, Kaunas

12.03 - TAURON Arena Kraków

14.03 - Budapest Arena

17.03 - Stadthalle, Vienna

20.03 - Accor Arena, Paris

24.03 - Palau Sant Jordi, Barcelona

27.03 - Altice Arena, Lisbon

24.06 - Telenor Arena, Oslo

