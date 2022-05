Dziennik "Washington Post" otrzymał Nagrodę Pulitzera za teksty na temat zamieszek na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. Podczas przyznawania tegorocznych nagród jury złożyło hołd ukraińskim dziennikarzom za "odwagę, wytrwałość i oddanie" pracy podczas wojny.

Dziennikarskie nagrody w USA ufundował w 1917 roku Joseph Pulitzer / Shutterstock

Nagrodę Pulitzera, najbardziej prestiżową nagrodę dziennikarską w Stanach Zjednoczonych, "Washington Post" otrzymał w kategorii dziennikarstwo w służbie publicznej.

Dziennik "New York Times" został nagrodzony w kategorii wiadomości międzynarodowych za teksty o cywilnych ofiarach amerykańskich ataków lotniczych w Syrii, Iraku i Afganistanie.



W kategorii dziennikarstwo śledcze wyróżniono dziennik "The Tampa Bay Times" za artykuł na temat fabryki zatruwającej otoczenie ołowiem.



Nagrodę za najlepsze zdjęcia newsowe otrzymał fotoreporter i korespondent "Los Angeles Times" za prace ukazujące zajęcie Kabulu przez talibów.



Agencja Reutera został nagrodzona w kategorii fotografii reportażowej, za zdjęcia ukazujące skutki pandemii Covid-19 w Indiach.



Dziennikarskie nagrody w USA ufundował w 1917 roku Joseph Pulitzer, pochodzący z Węgier amerykański dziennikarz, publicysta i wydawca prasowy. Są one uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać za swe osiągnięcia redakcja bądź pojedynczy dziennikarz.