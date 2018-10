Przekład "Biegunów" Olgi Tokarczuk autorstwa Jennifer Croft znalazł się w ścisłym finale amerykańskiej The National Book Award. Wraz z czterema innymi pozycjami został nominowany w kategorii książek tłumaczonych na angielski.

Olga Tokarczuk / Maciej Kulczyński / PAP

National Book Award, przyznawana najlepszym pozycjom książkowym wydanym w Stanach Zjednoczonych, jest uznawana za jedno z najważniejszych wyróżnień literackich.

Opublikowane w 2017 r. w Wielkiej Brytanii pod tytułem "Flights" tłumaczenie "Biegunów" Tokarczuk autorstwa Jennifer Croft powstało dzięki współfinansowaniu ze strony Instytutu Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. Croft przebywała na zaproszenie Instytutu Książki w Polsce na Kolegium Tłumaczy w 2009 i 2015 r. To tutaj, podczas pierwszego pobytu, zaczęło się jej zainteresowanie twórczością autorki "Biegunów".



W finale kategorii książek tłumaczonych na angielski znalazły się także: "Disoriental" Negara Djavadi z Iranu, tłumaczenie Tina Kover; "Trick" Domenica Starnona z Włocha, tłumaczenie Jhumpa Lahiri; "Love" Hanne Orstavik z Norwegii, tłumaczenie Martin Aitken oraz "The Emissary" Yoko Tawady pochodzącej z Japonii, tłumaczenie Margaret Mitsutani.



Laureaci nagrody mają zostać ogłoszeni 14 listopada.



"Bieguni" to literacka monografia zjawiska ruchliwości, poruszania się, niepokoju podróżnego. Zdaniem autorki, turystyka stała się współczesnym sposobem zaspokajania bardzo starego, atawistycznego, nomadycznego popędu. Osią, wokół której autorka zbudowała książkę, nie jest postać, jakaś historia, tylko fenomen, jakim jest podróżowanie.



Tytuł książki "Bieguni" nawiązuje do nazwy rosyjskiej sekty z XVIII w., której członkowie uważali, że świat jest dziełem szatana, a kiedy się zatrzymujemy, szatan ma do nas najlepszy dostęp. Żeby uciec przed diabłem, musimy się cały czas poruszać. Tokarczuk pisze, że spotkała współczesnych biegunów, niedobitków tej sekty, którzy przez cały czas przemieszczają się metrem po Moskwie.



Autorka opisuje świat współczesnych Biegunów, permanentnych podróżników, którzy mają swoje produkty jak kosmetyki w małych opakowaniach, składane szczoteczki do zębów, jednorazowe kapcie, swoje choroby, związane ze zmianami czasu, własny język: prosty, sfunkcjonalizowany angielski. Istnieje nawet odrębna gałąź psychologii, która ich opisuje - psychologia podróżna.



Angielski przekład książki nagrodzono już w tym roku Man Booker International Prize oraz Found in Translation Award przyznawaną tłumaczom.