Spektakularna akcja ewakuacji 12 chłopców i ich trenera z jaskini Tham Luang w Tajlandii trafiła do filmu. "Thirteen Lives" wyreżyserował Ron Howard, a w obsadzie są m.in Colin Farrell, Joel Edgerton i Viggo Mortensen. Właśnie odbyła się uroczysta premiera w Londynie. Niebawem film trafi do wybranych kina i do streamingu.

Premiera filmu "Thirteen Lives" 23 czerwca 2018 roku piłkarska drużyna młodzików "Dziki" znalazła się w kompleksie jaskiń Tham Luang w Chiang Rai w północnej Tajlandii. Według niektórych źródeł chłopcy weszli do jaskini samowolnie, by schronić się przed deszczem. Deszcze monsunowe zalały tunele i uwięziły 13 osób. Chłopcy w wieku od 11 do 16 lat i ich 25-letni trener przeżyli dziewięć dni w częściowo zalanej komorze, pijąc wodę kapiącą ze skał. Zostali zlokalizowani przez dwóch brytyjskich nurków jaskiniowych. Akcja ratunkowa była wyjątkowo skomplikowana, trwała prawie trzy tygodnie. Brały w niej udział elitarne jednostki tajskiej marynarki wojennej SEAL oraz ochotników z całego świata. Ochotnicy, inżynierowie i żołnierze wypompowali miliony litrów wody z jaskini i wiercili skały, by dotrzeć do chłopców. Nurkowie mieli też problem z przepływaniem wąskimi korytarzami z pełnym ekwipunkiem. Wyprowadzenie jednego chłopca z jaskini trwało przeciętnie 3 godziny, a by uniknąć paniki każdemu ewakuowanemu chłopcu podano silny środek uspokajający. "Dobrze oddaje emocje, które nam wszystkim wtedy towarzyszyły" Spektakularną akcją pokazał w swoim nowym filmie "Thirteen Lives" Ron Howard. To, co zrobili ci ludzie, jest oszałamiające. (...) Połączyli siły i doświadczenie ludzi z wielu krajów i stworzyli coś naprawdę niesamowitego - mówił reżyser na premierze filmu na londyńskim Leicester Square. W filmie występują Viggo Mortensen i Colin Farrell jako brytyjscy nurkowie Rick Stanton i John Volanthen. A australijski aktor Joel Edgerton wciela się w rolę Harry'ego Harrisa, który został poproszony o pomoc, gdy kończyły się opcje ratowania chłopców. Stanton, Volanthen, a także członkowie międzynarodowego zespołu ratowniczego Chris Jewell, Josh Bratchley i Connon Roe byli gośćmi uroczystej premiery filmu w Londynie. To nie jest dokument, ale jest w dużej mierze prawdziwy (...) dobrze oddaje emocje, które nam wszystkim wtedy towarzyszyły - mówił na czerwonym dywanie Stanton. Film "Thirteen Lives" pojawi się w wybranych kinach w USA i Wielkiej Brytanii 29 lipca. Na całym świecie dostępny będzie od 5 sierpnia w serwisie Amazon Prime Video. Opracowanie: Magdalena Partyła