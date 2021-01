Jeden z aktorów posprząta twoje mieszkanie. Inny zabierze na spacer po mieście, a jeszcze inny zaprosi na spektakl i oprowadzi po teatrze. A może chcesz kupić pomnik od słynnego kompozytora? Wielu artystów bierze udział w nietypowych aukcjach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

29. finał WOŚP odbędzie się już w niedzielę

Pomnik z brązu, który przedstawia Piotra Skrzyneckiego, to propozycja od Zbigniewa Preisnera.

"Pomyślałem, że pomnik buntownika Piotra powinien trafić do buntowników, czyli Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obserwuję to, co robią od lat. Są kreatywnie zbuntowani. Co roku zostawiają swoje pomniki - wyposażenie szpitali, które jest, można śmiało powiedzieć, darem życia. Tak więc, kochany Piotrze, nie zdradzam Cię, ale oddaję Cię w dobre ręce. Jestem pewny, że będziesz cieszył wszystkich tych, którzy będą Cię odwiedzali" - napisał doskonały kompozytor. Gdy powstawał ten tekst, aktualna wylicytowana kwota wynosiła 51 211 złotych .

Można również wylicytować spotkanie z Andrzejem Chyrą. Aktor zaproponował... sprzątanie mieszkania zwycięzcy aukcji. Myślę, że poradzę sobie w każdych warunkach - podkreśla Chyra. I na razie udało się wylicytować 9300 złotych. W tym samym czasie 8000 złotych to kwota za spotkanie z aktorem Andrzejem Grabowskim, który zaprasza zwycięzcę aukcji na spacer po Warszawie . A także, jeśli będzie to możliwe, na kawę i lunch.

Prawie 10 000 złotych to (na razie) kwota za spotkanie w Marcinem Dorocińskim w ramach jednej z aukcji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W licytowanym pakiecie, oprócz prócz spotkania, jest także podwójne zaproszenie na spektakl "Osy" w Och-Teatrze w Warszawie w reżyserii Iwana Wyrypajewa, w którym aktor gra razem z Magdaleną Boczarską i Dariuszem Chojnackim. Będzie też wizyta w kulisach i oprowadzenie po teatrze, a także książka "Na ratunek" w prezencie i z dedykacją aktora. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami, mam nadzieję, że mimo trudnych czasów znajdą się osoby, które zechcą licytować to spotkanie. Obiecuję świetną zabawę, dużo ciekawych anegdot, pamiątkowe zdjęcia - a wszystko na rzecz potrzebujących dzieci - mówi Marcin Dorociński.

Dar serca Małgorzaty Kożuchowskiej to dwuosobowe zaproszenie na spektakl "Matka Joanna od Aniołów" w reżyserii Wojciecha Farugi, które po otwarciu teatrów grany będzie w Teatrze Narodowym w Warszawie.

