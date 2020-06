"Sweat" Magnusa von Horna to polski film, który znalazł się w prestiżowej selekcji 73. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jest jednym z 56 obrazów wybranych przez selekcjonerów z całego świata. Obok niego na liście znajdują się także m.in. "The French Dispatch" Wesa Andersona i "Another Round" Thomasa Vinterberga.

REKLAMA