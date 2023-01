Polska moda została nagrodzona długimi oklaskami w Paryżu. W ramach trwających we francuskiej stolicy pokazów "haute couture", czyli ręcznego krawiectwa artystycznego najwyższej klasy, najnowsze kreacje zaprezentował znany warszawski dom mody La Metamorphose.

Paryski pokaz najnowszych kreacji polskiego domu mody La Metamorphose

Tym razem część pokazów "haute couture" - w tym właśnie prezentacja najnowszych kreacji polskiego domu mody La Metamorphose - zorganizowana została w amerykańskie katedrze w Paryżu. Chodzi o neogotycką świątynię protestancką z XIX wieku, która znajduje się tuż koło Pól Elizejskich.

Nowa kolekcja o nazwie "Dama Nocy", stworzona przez Ewę Gawkowską i Małgorzatę Szczęsną, to głównie wieczorowe suknie w subtelnych odcieniach bardzo jasnej zieleni, beżu oraz m.in. kolorów białego, złotego i szaroniebieskiego. Materiały są często półprzezroczyste i połyskujące.

Paryski pokaz najnowszych kreacji polskiego domu mody La Metamorphose Marek Gładysz / RMF FM

Ewa Gawkowska i Małgorzata Szczęsna regularnie prezentują nowe kolekcje w Paryżu i stają się we francuskiej stolicy coraz bardziej znane. Ma to ogromne znaczenie, bo - jak podkreślają - miasto to pozostaje światową stolicą mody.

Najnowsze kreacje pokazał już także renomowany paryski dom mody Dior, który również stawia na połyskujące materiały oraz m.in. na biel, jasny beż, czerń, szarość, kolor złoty i różne odcienie zieleni.

Dzisiaj przyjdzie czas na prezentację wiosennej kolekcji sławnego domu mody Chanel.