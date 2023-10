W Madrycie od 4 do 6 października trwać będą Międzynarodowe Targi Książki LIBER. To najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii i hiszpańskojęzycznej części Ameryki Łacińskiej. W tym roku to gościem honorowym targów jest Polska.

/ Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM Targi książki LIBER odbywają się co roku na przemian w Barcelonie i w Madrycie. Chodzi, jak zawsze w takich przypadkach, o promocję polskiej literatury poza naszymi granicami. W tym wypadku chodzi o Hiszpanię, ale też obszary hiszpańskojęzyczne, obszary Ameryki Łacińskiej. Targi LIBER są taką bramą na tamten rynek. Tu spotykają się wydawcy, fachowcy, ludzie żyjący z książki i dla książki - mówi w RMF FM Dariusz Jawroski, dyrektor Instytutu Książki. Polskie stoisko na targach w Madrycie ma 120 metrów kwadratowych i to w tej przestrzeni swoją ofertę zaprezentuje 21 różnych polskich wydawnictw. Takich jak Wydawnictwo Literackie czy Wydawnictwo Poznańskie, ale też te bardziej kameralne, jak Tytuł czy Art Rage. Poza wydawcami w Madrycie będą także agencje literackie, drukarnie, instytucje kultury, a nawet producent e-booków. Architektem polskiego pawilonu jest Jan Strumiłło, a organizatorem polskiej prezentacji - Instytut Książki. Zamiast słodyczy na polskim stoisku na odwiedzających czytelników czekają kosze pełne polskich jabłek. Ma być zdrowo, smacznie i ekologicznie. Stosujemy ten chwyt już kolejny raz. I zawsze ludzie bardzo chętnie jedzą te jabłka. Są soczyste i zdrowe. (...) Ale Hiszpanie "zażądali" też od nas pierogów. Więc będą również pierogi - dodaje w rozmowie z RMF FM Dariusz Jaworski. / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM W Hiszpanii ogromną popularnością cieszy się ambitna polska literatura. Oni czytają Wisławę Szymborską, Adama Zagajewskiego, Olgę Tokarczuk i Stanisława Lema - mówi w RMF FM kierownik Działu Programów Zagranicznych Instytutu Książki Agnieszka Urbanowska. Ale na liście nowych przekładów jest też na przykład Blanka Lipińska. Hiszpanie bardzo chętnie sięgają również po polską literaturę dla dzieci i po książkę ilustrowaną. (...) Na targach będziemy się zresztą zastanawiać podczas jednego ze spotkań, w czasie jednej z debat, nad światowym fenomenem polskiej literatury dla dzieci - dodaje w RMF FM Urbanowska. Sporym zainteresowaniem w ostatnich dniach w Hiszpanii cieszy się "Znachor". Książkę Tadeusz Dołęgi- Mostowicza przełożył Higinio Paterna Sanchez. Wzmożone zainteresowanie polską powieścią, jak przyznaje w rozmowie z RMF FM tłumacz, ma związek z ogromnym sukcesem nowej wersji filmu, którą Netflix pokazuje na całym świecie. Pytana o cele targów Liber Agnieszka Urbanowska odpowiada: Po pierwsze chcielibyśmy widzieć jeszcze więcej nazwisk polskich pisarzy, tłumaczonych i wydawanych w Hiszpanii, znaleźć nowych wydawców i nowych tłumaczy. Zainteresować Hiszpanów nowymi nazwiskami autorów. Drugi cel to zwrócenie uwagi dystrybutorów na książki polskie już widniejące na rynku, aby były chętniej sprowadzane do Hiszpanii. Liczymy również na nawiązanie nowych kontaktów z partnerami z Ameryki Łacińskiej i na wymianę doświadczeń z hiszpańskimi partnerami. / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM W programie, oprócz twórczości polskich autorów, znajdą się także wydarzenia kulturalne, spotkania branżowe i debaty. Relacje między Polską i Hiszpanią mają długą historię. Jesteśmy krajami katolickimi, w obydwu krajach szczególną wartość stanowi rodzina i poczucie wspólnoty - mówi Daniel Fernández, prezes Stowarzyszenia Wydawców Hiszpańskich. Przez długi czas żyliśmy jednak daleko od siebie. Teraz nasze kontakty w sferze literatury są bardziej ożywione. Powstają tłumaczenia Noblistów z obydwu krajów, dzieł eseistycznych i filozoficznych. To wszystko jednak może i powinno pójść dalej. Międzynarodowe Targi Książki LIBER, organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Hiszpańskich w Madrycie to doskonała okazja, żeby tak się stało - dodaje Fernández. Zobacz również: Nie żyje Janusz Grudziński - wieloletni klawiszowiec Kultu

