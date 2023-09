Karolina Maruszak – polska fotografka pracująca od 12 lat w Belgii - została rezydentką na zamku Het Seen w Zemst. Należał on do słynnego barokowego malarza Petera Paula Rubensa. Rząd flamandzki kupił zamek dwa lata temu i do końca października otworzył jego podwoje dla artystów i zwiedzających.

Karolina Maruszak / Stanisława Borginon / RMF FM Rubens kupił zamek Het Steen w 1635 roku. Mieszkał w nim (z reguły podczas wakacji) oraz tworzył aż do swojej śmierci w 1640 r. To właśnie tam namalował 6 obrazów, których kopie można oglądać na zamku. Potem budynek przechodził z rąk do rąk. Zamek Het Steen / Stanisława Borginon / RMF FM Obecnie na zamku trwa festiwal Stories Unfold. Składają się na niego m.in. koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty grafiki, jogi, rzeźby itp. Władze chcą wspólnie z artystami i publicznością zdecydować o przyszłości tej budowli. Polska fotografka Karolina Maruszak została zaproszona, by być rezydentką na zamku. Mieszka tu ze swoją sztuką, może inspirować się wnętrzami zamku i otoczeniem - wyjaśnia Chantal Boes, która odpowiada za program festiwalu. Maruszak jest w pewnym sensie ambasadorką tego miejsca. Mam tu swój pokoik i mogę tworzyć, inspirując się tym miejscem - mówi, oprowadzając brukselską korespondentkę RMF FM po pomieszczeniu z pięknymi witrażowymi oknami, które aż się proszą, żeby pozować przy nich niczym do obrazów mistrzów flamandzkich. Pozwoliłam się ponieść duchowi tego miejsca - opowiada fotografka. Tworzę tu kreacje dla moich modelek, potem je fotografuję - dodaje. Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon na zdjęciu wykonanym przez Karolinę Maruszak / fot. Karolina Maruszak / Maruszak nazwała swój projekt "Królowe". Nie fotografuje jednak profesjonalnych modelek. Polska artystka nie chce tworzyć sztucznego świata. Nie chodzi tu o diademy i korony - mówi. Jak tłumaczy, królową jest przecież każda kobieta. Nie chodzi o zakładanie maski królowej, ale o odnalezienie jej w sobie - mówi Maruszak, upinając czarną suknię na 18-letniej dziewczynie obciętej "na zapałkę" z piercingiem nosa. Szukamy tego, co w nas kobietach jest najważniejsze - tej siły, tego piękna o którym czasem zapominamy - dodaje. W ramach swojego projektu Maruszak sfotografowała również brukselską korespondentkę RMF FM - Katarzynę Szymańską-Borginon. Polska artystka zamierza stworzyć na zakończenie festiwalu wystawę swoich prac, które powstaną na zamku Rubensa.