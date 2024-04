Mieczysław Grąbka spoczął w piątek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Artystę żegnali bliscy i licznie zgromadzone środowisko teatralne.

Pogrzeb Mieczysława Grąbki / Łukasz Gągulski / PAP

2 kwietnia 2024 roku na stronie Narodowego Starego Teatru w Krakowie pojawiła się smutna informacja o śmierci Mieczysława Grąbki. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w piątek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zmarłego żegnali bliscy, przyjaciele i fani.

Mieliśmy się spotkać za chwilę, w czerwcu na spektaklach "Wesela". Miałam go zapytać, czy skończył już swój dramat. Nie wiem, czy skończył, nie zapytam go o to. Ale będzie z nami, będziemy widzieć jego oczy. Będziemy widzieć jego charakterystyczną sylwetkę, słyszeć jego głos i będziemy patrzeć na jego mistrzowskie, mistrzowskie aktorstwo - mówiła podczas uroczystości aktorka Ewa Kaim.

Aktor od blisko 40 lat był związany ze Starym Teatrem w Krakowie. Grał w licznych przedstawieniach wystawianych na ich scenie, gdzie również wystąpił po raz ostatni w rolli Żyda w "Weselu", reżyserii Jana Klaty.

Mieczysław Grąbka był aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, wykładowcą PWST w Krakowie, a w latach 1994-96 prodziekanem Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Na scenie Starego Teatru pojawił się już w wieku 13 lat w przedstawieniach Jerzego Jarockiego i Andrzeja Wajdy. Na stałe związał się ze sceną przy ul. Jagiellońskiej po uzyskaniu dyplomu krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 1973 roku. Stworzył tam dziesiątki kreacji, współpracując m.in. z Andrzejem Wajdą, Mikołajem Grabowskim, Jerzym Jarockim i Jerzym Grzegorzewskim.



W przedstawieniach Wajdy wystąpił m.in. jako Mefisto-Kudlicz w "Nocy listopadowej", Antoni Relski w "Z biegiem lat, z biegiem dni...", Nonancourt w "Słomkowym kapeluszu" czy Odźwierny w "Makbecie". Zagrał Nosa w "Weselu" Jerzego Grzegorzewskiego, a także Konstantego w "Dziesięciu portretach z czajką w tle" w jego reżyserii - rolę nagrodzoną na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w 1980 roku. Wcielił się w postać Kaznodziei w "Wyzwoleniu" i Barona w "Trans-Atlantyku" reżyserowanych przez Mikołaja Grabowskiego. Wśród jego ostatnich ról była postać Żyda w "Weselu" w reżyserii Jana Klaty.

Grąbka był też reżyserem teatralnym i aktorem filmowym. Widzowie szczególnie mogli zapamiętać jego role w takich produkcjach, jak "Vinci" oraz "Ile waży koń trojański" Juliusza Machulskiego, "Komornik" Feliksa Falka i "Wino truskawkowe" w reżyserii Dariusza Jabłońskiego.