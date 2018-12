Pogrzeb zmarłego we wtorek Kazimierza Kutza odbędzie się 28 grudnia w południe, na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. Uroczystość pogrzebową zaplanowano w cmentarnej kaplicy.

Kazimierz Kutz / PAP/Rafał Guz /

Wybitny reżyser i orędownik spraw śląskich Kazimierz Kutz zmarł 18 grudnia w jednym z podwarszawskich szpitali. Od dłuższego czasu poważnie chorował. Miał 89 lat.

Reżyser filmowy i teatralny

Kazimierz Kutz urodził się 16 lutego 1929 r. w Szopienicach na Śląsku (dziś to dzielnica Katowic). W 1955 r. ukończył studia na Wydziale Reżyserii łódzkiej "filmówki". Kończąc szkołę filmową, Kutz rozpoczął współpracę z Andrzejem Wajdą. W 1954 r. został asystentem Wajdy przy filmie "Pokolenie", a w 1956 r. pracował jako drugi reżyser na planie "Kanału".



Do najbardziej znanych w twórczości Kutza należą też: "Na straży swej stać będę" (1983) - o konspiracji na włączonym do III Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej; "Śmierć jak kromka chleba" (1994) - o pacyfikacji kopalni "Wujek"; komedia "Pułkownik Kwiatkowski" (1995) - z akcją rozgrywającą się w 1945 r. i z Markiem Kondratem w roli głównej, oraz "Zawrócony" (1995) - uhonorowany na festiwalu w Utrechcie nagrodą Złotego Cielca dla najlepszego filmu europejskiego.



Kutz realizował także spektakle m.in. dla Teatru Rozmaitości we Wrocławiu, Starego Teatru w Krakowie oraz teatrów warszawskich: Komedia, Polskiego, Ateneum, Teatru na Woli i Narodowego. Wiele znakomitych spektakli Kutz wyreżyserował w Teatrze Telewizji.



Od lat Kutz publikował w regionalnej i krajowej prasie teksty poświęcone sprawom śląskim. W 2010 r. zadebiutował jako powieściopisarz książką "Piąta strona świata", poświęconej dramatycznej historii Śląska, która ukształtowała odmienność tego regionu. Na podstawie powieści Teatr Śląski w Katowicach wystawił w 2013 r. spektakl o tym samym tytule, następnie zrealizowany przez Teatr Telewizji.



Kazimierz Kutz jako polityk

Kazimierz Kutz był także politykiem - w latach 1997-2007 senatorem, pracował w Komisji Emigracji i Polaków za Granicą i Komisji Nauki i Edukacji. W latach 2001-05 był wicemarszałkiem Senatu. Od października 2007 r. posłem Platformy Obywatelskiej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. ubiegał się - bez powodzenia - o mandat w okręgu śląskim, startując z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego Europa Plus Twój Ruch.



Kazimierz Kutz zostanie pochowany na katowickim cmentarzu, na którym spoczywa wielu znanych przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki, polityki i gospodarki, wśród nich: Krystyna Bochenek, Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Stanisław Ligoń czy Alfred Szklarski.