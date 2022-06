Pochód Lajkonika wraca do Krakowa po dwóch latach pandemicznej przerwy. Odbędzie się już w najbliższy czwartek, 23 czerwca. ,"To mit założycielski Krakowa, opowieść o tym, jak to miasto jest ważne" - podkreśla Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Pochód Lajkonika odbędzie się 23 czerwca /Józef Polewka /RMF FM