Paryskie Muzeum Orsay ma zwrócić spadkobiercom marszanda Ambroise'a Vollarda cztery dzieła – informuje "Le Figaro". Chodzi o prace Gauguina, Renoira i Cézanne'a.

Paryskie Muzeum Orsay widziane z lotu ptaka / Blondet Eliot/ABACA / PAP/Abaca

Decyzja paryskiego sądu dotyczy dwóch obrazów Auguste'a Renoira ( Marine, Guernsey oraz Sąd Parysa) oraz rysunków Paula Gauguina (Martwa natura z mandoliną) i Paula Cézanne'a (Sous-Bois).

Wszystkie pochodziły z kolekcji paryskiego marszanda Ambroise'a Vollarda. Według jego spadkobierców zostały w niejasnych okolicznościach skradzione i sprzedane w 1939 r. w Niemczech. Tam po wojnie odnaleźli je alianci i przekazali je do Francji. W ten sposób trafiły one do Muzeum d'Orsay w Paryżu.

W 2018 r. spadkobiercy Vollarda wystąpili do kierownictwa muzeum oraz francuskiego resortu spraw zagranicznych z wnioskiem o zwrot dzieł sztuki, ale spotkali się z odmową. Wówczas zdecydowali się wystąpić do sądu - relacjonuje "Le Figaro".