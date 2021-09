Ojciec Britney Spears domaga się 2 mln dolarów odszkodowania za zrzeczenie się funkcji kuratora majątku córki - twierdzi prawnik piosenkarki. James Spears przez 13 lat kontrolował niemal całe życie artystki.

Transparent z jednej z demonstracji fanów Britney Spears / gotpap/starmaxinc.com / PAP/EPA

Jak przekonuje prawnik piosenkarki Matthew Rosengart, James Spears chce spłacić koszty prawne swojej córki oraz zapłacić współpracującej z artystką firmie Tri Star. Twierdzi, że potrzebuje w tym celu 2 mln dolarów.

Rosengart uznał działania ojca piosenkarki za próbę wymuszenia. Jego bezczelna próba przehandlowania kurateli w zamian za 2 miliony dolarów, nie wspominając o milionach, które razem ze współpracownikami zabierał swojej córce przez lata, jest nie do zaakceptowania - powiedział prawnik Britney Spears.

Stwierdził także, że James Spears nie ma prawa przetrzymywać córki jako zakładnika, stawiając warunki odmowy opieki.





W 2008 roku ojciec Spears wraz z jego ówczesnym adwokatem Andrew Walletem uzyskał kontrolę nad wszystkimi aspektami życia Britney, w tym - nad szacowanym na 60 mln dolarów majątkiem. Artystka zmagała się wtedy z chorobą psychiczną i uzależnieniami.

Fani gwiazdy kwestionują etyczność i legalność narzuconej jej i częściowo ją ubezwłasnowolniającej opieki. Zainicjowali kampanię pod hasłem #FreeBritney. Piosenkarka od 13 lat nie może się cieszyć pełnią wolności. W tym czasie wydawała platynowe albumy, występowała m.in. w telewizji i w Las Vegas, ale nie miała kontroli nad finansami żadnego z tych projektów.



Od wielu miesięcy Britney Spears zabiegała o uwolnienie jej spod kurateli. Twierdziła, że w tym czasie była zmuszana do pracy, a także do zażywania silnych leków oraz środków antykoncepcyjnych, by nie zajść w ciążę.