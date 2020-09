Światowa premiera polskiego filmu na festiwalu w Wenecji. Premiera według kultowego filmu na otwarcie sezonu w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Festiwal Mastercard Off Camera online. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Światowa premiera filmu Szumowskiej i Englerta

Film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w poniedziałek 7 września będzie miał światową premierę na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Znalazł się w konkursie głównym prestiżowego festiwalu, w którym główną nagrodą jest Złoty Lew.

Alec Utgoff na planie "Śniegu już nigdy nie będzie" / Kino Świat/Lava Films, Match Factory Productions / Materiały prasowe

"Śniegu już nigdy nie będzie" to opowieść o zamożnych mieszkańcach zamkniętych osiedli oraz odwiedzającym ich ukraińskim masażyście Zeni. Mężczyzna szybko zyskuje ich zaufanie, poznaje ich problemy i tajemnice. Obdarzony pozornymi mocami uzdrawiającymi mężczyzna odmieni życie społeczności.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza i Andrzej Chyra. Wenecki festiwal jest pierwszym od wybuchu pandemii prestiżowym festiwalem, który odbywa się i nie został odwołany. Małgorzata Szumowska tuż przed podróżą do Wenecji mówiła w RMF FM : "Ma się poczucie, że jest to odrodzenie. Odrodzenie kina, że ono nie umarło. To jest symboliczny festiwal dla wielu osób z branży filmowej. Dla wielu krytyków, dla wielu dziennikarzy. Almodovar powiedział, że przyjechał, bo chciał zobaczyć jak będzie wyglądał festiwal w czasie pandemii".

Finał festiwalu w sobotę 12 września, wtedy też poznamy laureatów.

Premiera "Zakonnicy w przebraniu"

10 września premiera "Zakonnicy w przebraniu" w reżyserii Michała Znanieckiego otworzy nowy sezon Teatru Rozrywki w Chorzowie. Przełożono ją na wrzesień z powodu pandemii.

Jeszcze nam się nie zdarzyło pracować 9 miesięcy nad premierą, to najdłużej przygotowywana premiera w teatrze. Wszyscy nosimy ten spektakl w sobie od stycznia i już bardzo chcemy go pokazać - mówi dyrektor Teatru Rozrywki Aleksandra Gajewska. Widzowie pamiętają zapewne "Zakonnicę w przebraniu" dzięki filmowi z 1992 roku z brawurową rolą Whoopi Goldberg. W Chorzowie Deloris van Cartier - podrzędną szansonistkę, która musi ukrywać się w klasztorze, bo grozi jej śmierć z rąk gangsterów, zagra Paulina Magaj.

Mastercard Off Camera

11 września ruszy festiwal Mastercard Off Camera. / materiały prasowe /





11 września ruszy festiwal Mastercard Off Camera. W programie jest kino z całego świata, są najciekawsze seriale i spotkania z twórcami. 13. edycja przenosi się do przestrzeni online. Od 11 do 25 września na platformie Player będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące, w tym SerialCon.

Pierwsze lub drugie filmy twórców z całego świata wyświetlane będą w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Z kolei w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych o główną nagrodę będzie walczyć 10 tytułów.