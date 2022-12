Nominacje do Złotych Globów, bardzo oczekiwana druga część "Avatara" w kinach oraz teatralna premiera na 70. urodziny Krystyny Jandy. Wybraliśmy najciekawsze kulturalne wydarzenia najbliższego tygodnia.

/ Materiały prasowe

Nominacje do Złotych Globów

W poniedziałek 12 grudnia poznamy nominacje do Złotych Globów. To nagrody filmowe i telewizyjne, które przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Listę kandydatów ogłoszą gwiazdy amerykańskiego sitcomu "Lopez vs Lopez" George Lopez i jego córka Mayan. Już wiemy, że przyszłoroczną galę rozdania Złotych Globów poprowadzi czarnoskóry komik, stand-uper Jerrod Carmichael. Komentatorzy podkreślają, że w ten sposób Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej próbuje zrehabilitować się po tym, jak w ubiegłym roku zarzucono mu rasizm.

35-letni Carmichael poprowadzi trzygodzinną galę zaplanowaną na 10 stycznia. Będzie ona transmitowana na żywo przez telewizję NBC. Komik będzie pierwszym w historii czarnoskórym prowadzącym. W ostatnich latach Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej wytykano m.in. brak czarnoskórych członków, korupcję przy nominacjach i nagrodach oraz brak transparentności. Pod presją HSPZ postanowiło uzdrowić swoje działania.

"Avatar: Istota wody" w kinach

"Avatar: Istota wody" to kontynuacja najbardziej kasowej produkcji wszech czasów w reżyserii Jamesa Camerona. 16 grudnia trafi do kin. Akcja drugiej części Avatara rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach znanych widzom z części pierwszej. "To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć" - czytamy w opisie polskiego dystrybutora filmu.

W filmie występują m.in Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet. "Wchodząc do kina widz zostaje przeniesiony do fantastycznego świata. Im bardziej zechce w niego uwierzyć, tym będzie miał większą frajdę. Można powiedzieć, że zostaje zawarta umowa między filmem a widzami - chwyćmy się za ręce i wskoczmy razem do świata Pandory. Będzie fajnie" - obiecuje James Cameron. Film będzie pokazywany wyłącznie w kinach.

"My Way" na urodziny Jandy

Na 16 grudnia w Teatrze Polonia w Warszawie zaplanowana została premiera urodzinowego monologu Krystyny Jandy. "My way" powstał z okazji jej 70. urodzin. To opowieść o jej wczesnych latach, początkach kariery, przyjaciołach, budowie Teatru Polonia i Och-Teatru.

Od czasów debiutu w 1974 roku Krystyna Janda zagrała 152 teatralne role aktorskie, reżyserskie, inscenizatorskie, adaptatorskie, 72 role aktorskie, reżyserskie i lektorskie w filmach, wydała 7 autorskich książek, ma też na koncie 13 dużych wydawnictw fonograficznych, w tym płyty gramofonowe, kasety, płyty CD i DVD. Krystyna Janda 70 lat skończy 18 grudnia.