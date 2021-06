W poniedziałek 14 czerwca ruszy najstarszy w Polsce festiwal filmowy, który pokazuje tylko debiuty. Do kin wchodzi nagrodzony Oscarem koreański film. A w TR Warszawa oczekiwana premiery według "Trzech sióstr" Czechowa. Tak zapowiada się najbliższy kulturalny tydzień.

Kadr z filmu "Minari" / materiały Best Film /

Młodzi i film

Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. To w Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria Sadowska, Kuba Czekaj, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona, czy Dariusz Gajewski. Są dwa konkursy - Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Krótkometrażowych Debiutów Filmowych. Ale w programie znalazły się także pozakonkursowe sekcje - debiut zagraniczny, Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny, Retrospektywy, czy pokazy filmów jurorów oraz pokazy specjalne, czy spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny. Szefową jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych będzie w tym roku reżyserka Dorota Kędzierzawska, a przewodniczącą Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych reżyserka Agnieszka Smoczyńska.

Minari

Minari to azjatyckie zioło. Rośnie nawet w trudnych, niesprzyjających warunkach. Taki też jest tytuł nominowanego w 6 kategoriach do Oscarów filmu w reżyserii Lee Isaaca Chunga. W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest własna farma, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Do rodziny dołącza babcia z Korei, która, choć na początku nic na to nie wskazuje, nawiązuje nić porozumienia z 6-letnim niesfornym wnukiem Davidem. Pozostałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję. 18 czerwca "Minari" pojawi się w polskich kinach. Grająca babcię Yuh-jung Youn otrzymała w tym roku Oscara dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej.

Kadr z filmu "Minari" / Best Film /



Kadr z filmu "Minari" /Best Film /

"3Siostry" w TR Warszawa

W wizji flamandzkiego reżysera Luka Percevala "Trzy siostry" to portret starzejącej się Europy, która nie chce poddać się upływowi czasu. Rutynę codziennego życia tytułowych bohaterek przerywa próba przywołania wydarzeń z przeszłości. Jak piszą twórcy spektaklu "w metaforycznym domu opieki starzejąca się Europa konfrontuje się z nową energią imigrantów".

Co wynika z tego spotkania? Jakie są polityczne i społeczne konsekwencje starzenia się całych społeczeństw? Jak radzimy sobie ze starością, utratą pamięci, idealizowaną przeszłością?" W spektaklu przywołany zostanie charakterystyczny dla dramaturgii Czechowa temat przemijania. Premiera TR Warszawa 20 czerwca w AMT Studio. Spektakl to koprodukcja ze Starym Teatrem w Krakowie.