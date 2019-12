To tuż tradycja, że 1 stycznia Filharmonicy Wiedeńscy dają Koncert Noworoczny w słynnej Złotej Sali Musikverein. W tym roku poprowadzi ich ceniony łotewski dyrygent Andris Nelsons.

Próba Filharmoników Wiedeńskich / FLORIAN WIESER / PAP/EPA

To tuż tradycja, że 1 stycznia Filharmonicy Wiedeńscy dają Koncert Noworoczny w słynnej Złotej Sali Musikverein. W tym roku poprowadzi ich ceniony łotewski dyrygent Andris Nelsons.

Co roku koncert transmitowany jest do ponad 90 krajów i oglądany przez wielomilionową publiczność, trzeba mieć wyjątkowe szczęście, by móc kupić bilet na to wydarzenie, bo bilety są losowane. W programie Noworocznego Koncertu są utwory współczesnych kompozytorów, ale również kompozycje rodziny Straussów.

Zagubieni w teatrze

"Zagubieni w teatrze" to projekt Teatru Słowackiego w Krakowie. To nocne zwiedzanie, wizyta, projekt, spektakl, który powstał z inspiracji popularnym amerykańskim serialem "Lost", o rozbitkach na tajemniczej wyspie. Najbliższe nocne doświadczanie teatru, historii i duchów, które zamieszkują jego mury - 29 i 30 grudnia, a potem 2, 3 i 4 stycznia. Jak obiecują autorzy projektu, ta pełna napięcia i nagłych zwrotów akcji wędrówka będzie jedyną w swoim rodzaju możliwością zobaczenia pomieszczeń i zakamarków, które na co dzień strzeżone są przed okiem widza.

Renée Zellweger jako Judy Garland

Wideo youtube

Żadna inna aktorka nie jest w stanie jednocześnie grać, śpiewać i roztaczać komediowego czaru. Tak się szczęśliwie również złożyło, że Renée była akurat w tym samym wieku co Judy, gdy ta występowała na londyńskich scenach - mówi David Livingstone, producent filmu.

Tak się szczęśliwie również złożyło, że Renée była akurat w tym samym wieku co Judy, gdy ta występowała na londyńskich scenach - dodaje.

Legendarna aktorka Judy Garland podbiła serca światowej publiczności dzięki niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Ale z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz gorsze kontrakty oraz chałtury. W tym gorszym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland w filmie w reżyserii Ruperta Goolda. Jest zmęczona życiem, a jej największym pragnieniem jest zapewnienie spokojnego bytu swoim ukochanym dzieciom, w tym Lizie Minnelli. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. występów w Londynie, w którym Judy wciąż jest wielką gwiazdą. Krytycy typują Renée Zellweger do oscarowej nominacji.